El govern de Santa Coloma proposa un pressupost d'11,7 milions pel 2017

L'equip de govern de Santa Coloma de Farners (ERC-MES) presentarà avui en el ple municipal el projecte de pressupost de 2017 que serà d'11,7 milions d'euros, dels quals 1,4 milions es destinaran a inversions. Segons va informar ahir el consistori, una de les més destacades serà partida de 300.000 euros dedicada a actuacions que permetran l'ús d'energies alternatives als hidrocarburs, en compliment de l'acord unànime del Ple del mes de juliol passat, que fixava l'objectiu d'aconseguir que un mínim anual de l'1% del consum d'energia de les instal·lacions municipals sigui d'autoconsum generat per energia solar. Així, es preveu la instal·lació d'una caldera de biomassa per escalfar el Pavelló de la Nòria i el CEIP Sant Salvador d'Horta i també la instal·lació de plaques fotovoltaiques a l'edifici de l'ajuntament.

D'altra banda, s'invertiran 100.000 euros a pressupostos participatius, que es decidiran a través d'un procés tutelat pel Consell de Poble; i també hi haurà inversions per a la remodelació d'espais dedicats a l'atenció al ciutadà com: l'adequació d'un espai a l'edifici Ca Les Monges per ubicar-hi els Serveis Socials -que actualment estan dividits en dos espais de lloguer- i d'un altre a l'edifici consistorial, que ha d'acollir una Oficina d'Atenció Ciutadana. Es manté la inversió per a la construcció de la piscina descoberta, en un pla plurianual que es completarà al 2018, entre altres.

El pressupost per al 2017 manté l'equilibri, ja que malgrat que els ingressos es xifren en 10,6 milions d'euros, es podrà fer front a l'augment en despesa i inversions gràcies a l'estalvi, a les subvencions previstes i al crèdit. El pressupost total de despeses es preveu en 10,3 milions.