Un incendi en un pis a Blanes deixa ferits un policia i l'inquilí

L'incendi d'una cuina en un pis de Blanes va acabar amb dues persones intoxicades pel fum. Es tracta d'un policia local i l'inquilí de l'immoble. Els Bombers van treballar amb quatre dotacions des de dos quarts de quatre de la matinada en l'incendi que es va declarar al número 8 del carrer Mallorca, en concret en el tercer pis. A causa del foc, van evacuar la resta d'inquilins de la planta. Al lloc dels fets també s'hi va desplaçar la Policia Local de Blanes, els Mossos així com el SEM, que va traslladar un home per inhalació de fum a la cambra hiperbàrica de l'hospital de Palamós. L'home va ser donat d'alta ahir el matí. El policia local també va ser assistit per inhalació de fum quan intervenia en les tasques d'emergències. A causa del foc va cremar la cuina del pis i la resta de l'habitatge va quedar ple de fum. Pels volts de tres quarts de cinc, el servei es va donar per acabat. Tot apunta que l'incendi va declarar-se després que l'inquilí del pis s'adormís mentre estava cuinant alguna cosa.