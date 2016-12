Lloret aprova un pressupost de més de 65 milions d'euros en un ple tens

L'equip de govern de Lloret de Mar (ERC, PSC i CiU) va aprovar ahir, en un tens ple, els pressupostos de l'any que ve, que pugen a 65.613.076,63 d'euros, amb el suport del regidor no adscrit, Enric Martínez i del grup municipal En Lloret Sí, Se Puede i en contra de la resta de grups de l'oposició (ICV-EUiA, C's i Millor). Un pressupost que, segons va explicar el regidor d'hisenda, Albert Robert (CiU) està condicionat a un pla econòmic i financer i amb el qual s'aconseguirà «abaixar» la ràtio d'endeutament del consistori del 49,72% al 46,8% a finals de 2017.

Així mateix, en relació als 7,4 milions d'euros en inversions, Robert va detallar algunes de les actuacions previstes, entre les quals destaquen: 2,8 milions, que aportarà la Generalitat, per la planta de triatge; 100.000 ? en la millora del camí de ronda de Sa Caleta; 500.000 ? als pressupostos participatius; 220.000 ? al pla d'accessibilitat per treure barreres arquitectòniques; 240.000 ? a cobrir la pista de l'escola Pompeu Fabra; 120.000 ? al canvi de gespa del camp de futbol municipal; 145.000 ? en millores de les escoles bressols o instituts; o 275.000 ? en mobilitat, entre altres.

Així mateix, l'alcalde, Jaume Dulsat (CiU) va recordar que disposaran de 400.000 euros pel foment del turisme atorgats per la Generalitat i va anunciar que el Patronat de Turisme Costa Brava els ha atorgat una subvenció de 200.000 ? anuals durant tres anys per a fer inversions.

Crítiques de l'oposició

Dels grups municipals a l'oposició, un dels més crítics va ser el Millor. «El que ens preocupa és la falta de lideratge i de projecte d'aquest Ajuntament per aixecar Lloret del pou on està», va dir el regidor Marc Fuertes qui va avançar que, en cas de no fer-ho l'equip de govern, presentarà una moció per demanar que es faci una auditoria política i econòmica sobre el servei del GBI -investigada judicialment- per saber «si el contracte és correcte». L'edil de C's, Jorge Hernández, va definir la gestió de l'equip de govern en els pressupostos com a «poc, tard i malament». «Incompleixen el termini, ens han enviat tard la proposta i no han fet pràcticament res per incloure les nostres propostes», va criticar Hernández recordant que van proposar fer un parc infantil per a infants amb necessitats especials, entre altres. Finalment ICV-EUiA, va criticar que els pressupostos d'enguany són «una pròrroga» dels de 2016. «No hi ha un projecte de ciutat» va dir el regidor Javier Rodríguez Pacios.

«Hem de sortir del pla econòmic i financer i per això, no ens podem passar i aplicar allò més prioritari» va defensar Dulsat.