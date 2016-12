Troben trampes per a ciclistes en un camí de Maçanet

Claus de fins a set centímetres de llarg clavats a diferents trams del camí públic de Can Vilaret a Maçanet de la Selva. Això és el que van trobar els membres del Club Ciclista Maçanet, durant la pedalada solidària que van celebrar el diumenge, 11 de desembre i que van denunciar tant a les xarxes socials com als Mossos d'Esquadra. Segons va explicar ahir a Diari de Girona, un portaveu de l'entitat -que va preferir restar en l'anonimat- per aquest camí hi transiten habitualment, ciclistes, vehicles o vianants passejant. «El dia de la pedalada érem més de 130 persones i a unes quantes se'ls va rebentar la roda» va explicar aquest membre del club ciclista local qui va afegir que «és poc habitual» i que per això, va decidir tornar-hi dimecres per comprovar el terreny. «Vaig rebentar la roda i vaig trobar claus afilats i fixats a terra amb la punta ben sortida» va afegir.

A la seva pàgina de Facebook, el club assegura que el responsable seria «el propietari del centre de reciclatge Ruiz». «No és la primera vegada que es troben trampes d'aquest tipus en aquest punt, i aquest senyor fins i tot posava sorra amb una excavadora per tallar el camí, que és públic» va lamentar el representant de l'entitat esportiva, alertant que les trampes es troben a l'entrada de l'esplanada de Can Vilaret, concretament al camí paral·lel a la porta. «És un camí fàcil i per això, hi va molta mainada» va remarcar el membre del club.



De moment, ja han denunciat els fets als Mossos d'Esquadra, a Santa Coloma de Farners. «Des de la comissaria demanen que tothom que hagi patit una punxada a aquesta zona, posi la denúncia i que exigeixi el pagament del cost de la reparació del material malmès» recomanava l'entitat al seu Facebook.

Justament a finals de novembre, es van trobar troncs i pedres col·locats a mig del pas o filferro espinós tensat entre els arbres al camí de ronda que va de Calella de Palafrugell a Palamós; i a principis d'aquest mes, un tap de plàstic que al seu interior contenia claus metàl·lics col·locats en posició vertical, al carril bici de Platja d'Aro.