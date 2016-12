Apareix el veí d'Anglès sa i estalvi amb el seu gos

El veí d'Anglès de 78 anys del qual no se'n tenia senyals de vida des d'ahir al vespre ha aparegut juntament amb el seu gos.

L'home, segons les primeres informacions, es troba sa i estalvi. Ell mateix ha anat fins a un mas i ha demanat trucar per telèfon a la família, al voltant de tres quarts de nou del matí

Els serveis d'emergències/strong> s'han dirigit al lloc per comprovar com es troba.

La recerca s'havia reprès aquest matí i havia començat la passada mitjanit.

El desaparegut, Màrius Verdaguer Peracaula, va sortir a passejar el seu gos ahir entre les sis i les set de la tarda per una zona de camps i propera al carril bici que va d'Anglès a la Cellera. Com que no va tornar a casa, la família va denunciar la seva desaparició.