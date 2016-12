Blanes comença a recuperar la normalitat l´endemà del temporal de llevant

L'endemà del temporal de llevant, Blanes ha començat a recuperar la normalitat.

Des de les sis del matí, els operaris de l´empresa encarregada de la neteja municipal han seguit amb les les tasques per retirar la sorra i l´aigua dipositada pel temporal marítim sobre diverses zones del Passeig de Mar. En especial, en el tram del Passeig Cortils i Vieta, situat entre el Carrer Ample i la Plaça Catalunya.

Si bé el temporal d´aquesta passada matinada ha estat de força molt inferior en relació al que es va patir dimarts, durant tota la matinada les onades han continuat arrossegant aigua i sorra al damunt del vial per on circulen els vianants. Paral·lelament, segons ha informat l'Ajuntament de Blanes, segueixen les tasques per avalurar els petits desperfectes que ha ocasionat, majoritàriament mobiliari urbà afectat com ara les papereres que hi ha instal·lades arran de platja.

El temporal també va fer caure una part de muret baix que hi ha a tocar de la platja de Sa Palomera per la continuada força de les onades. Precisament aquest tram del passeig continuava avui al matí encerclat amb cintes i tanques de la Policia Local de Blanes, per evitar que els vianants accedeixin i així resguardar la seva seguretat. Sortosament, cap persona ha patit cap dany greu a conseqüència del temporal.

La tasca de la Policia Local i Protecció Civil de Blanes va ser constant des de la matinada d´aquest passat dimarts, atenent les incidències que anava causant el temporal de mar i el fort vent que va arribar a bufar amb ràfegues d´entre 80 i 90 km/hora. Els efectius policials van haver de ser especialment amatents durant les hores diürnes, en què nombrosos vianants s´acostaven perillosament a la línia de trencada de les onades, amb el conseqüent perill que això suposava.

Per la seva banda, el moviment d´encarregats i operaris de l´empresa Nora, que s´ocupa del servei de recollida d´escombraries i neteja municipal, ha continuat ben viu durant aquest matí. La resta de la feina s´ha completat amb treballadors que recollien sorra i aigua amb escombres i pales.

ha explicat avui al matí el regidor d´Obra Pública, Medi Ambient, Enginyeria i Brigades, Juanjo Navarro, ahir es van contractar amb caràcter d´urgència dues excavadores externes per acabar de completar la feina de retirada de sorra i aigua. Ahir les tasques van començar a les sis del matí i van finalitzar a les deu de la nit, reprenent-se de nou avui dimecres a les sis del matí.

Igualment, el regidor Navarro també ha indicat que s´estarà amatent al pla INUNCAT per netejar les sortides de les rieres que han quedat parcialment taponades per la sorra arrossegada pel temporal.