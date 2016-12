Lloret ha fet més de 220 intervencions per incidències amb els pisos turístics aquest any

La Policia Local de Lloret de Mar ha fet 223 intervencions relacionades amb els Habitatges d'Ús Turístic (HUT) aquest any, 66 menys que el 2015, quan se'n van realitzar 289. Així ho va donar a conèixer el regidor d'Urbanisme, Joan Bernat (ERC), en el ple de dilluns passat, durant l'exposició de la proposta de l'equip de govern (ERC, CiU i PSC) de suspendre la tramitació i atorgament de llicències a pisos d'ús turístic durant un període màxim d'un any, mentre es redacta una ordenança reguladora. Segons va exposar Bernat, les intervencions policials s'han realitzat per diferents motius com: problemes d'incivisme en cases amb alta ocupació i situades en urbanitzacions o en edificis on conviuen també residents; HUT no declarats; o per excedir la capacitat permesa, entre d'altres.

Així mateix, el regidor va detallar que actualment a Lloret hi ha 2.874 HUT autoritzats i que d'aquests -segons dades del mes de maig- la major quantitat es concentren a: el nucli antic, amb 975 HUT (39,2% del total); la urbanització Serra Brava, amb 131 (9,90% del total); i la zona de Fenals/Santa Clotilde, amb 541 (31,67% del total). Zones que coincideixen amb els punts on, segons la proposta municipal, s'han registrat més incidències. A més, segons les dades exposades per l'equip de govern, tot i que les intervencions policials aquest any han baixat respecte al 2015, el nombre d'HUT donats d'alta ha augmentat passant de 392 el 2015 a 463 el 2016. «Actualment és el municipi amb més habitatges d'ús turístic declarats de la província de Girona (el 12% del total) seguit pels municipis de Roses, amb 2.667, i el de Torroella de Montgrí, amb 2.253», es detallava en la proposta. «No es tracta de castigar una activitat sinó de regular-la i una ordenança ha de permetre ordenar aquests HUT», va defensar Bernat, qui va especificar que la moratòria serà de màxim un any, però que «si es pot resoldre abans, es farà».

Oposició crítica

Per la seva part, els grups municipals a l'oposició que es van mostrar més crítics a aquesta mesura van ser C's i el Millor. «Creiem que la solució no és prohibir, sinó controlar i sancionar», va dir el regidor de C's, Jorge Hernández, qui va afegir que, tot i estar d'acord amb la necessitat de tenir una ordenança, «no compartim que mentre no la tinguem» se suspengui l'atorgament de llicències.

En la mateixa línia, es va pronunciar el portaveu del Millor, Marc Fuertes, qui va criticar que l'equip de govern «vol transformar Lloret en una ciutat dormitori» i que «només el 7,7% dels HUT causen problemes». «Posin sancions elevades i, si no és prou, tanquin els habitatges que causen problemes. Ho recolzarem» va dir Fuertes, qui va demanar a l'equip de govern que «deixin que segueixi com fins ara», mentre es redacta l'ordenança. Per la seva part, l'alcalde, Jaume Dulsat (CiU), va recalcar que fa mesos que s'està treballant en aquesta regulació i que no és una «prohibició sinó una moratòria temporal». «Qui ho faci bé pot estar tranquil perquè podrà seguir operant amb normalitat», va afegir el batlle. El punt es va aprovar amb 15 vots a favor i 6 en contra (C's i Millor).

Al final del ple, els regidors van fer un minut de silenci en record a les víctimes del presumpte atemptat que hi va haver dilluns a la nit a Berlín.