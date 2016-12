Blanes ha de pagar el deute de 16 milions de la Ciutat Esportiva

L'Ajuntament de Blanes haurà de pagar uns 16 milions d'euros a l'Institut Català de Finances (ICF) per fer front al deute que li correspon per la dissolució i liquidació del Consorci Urbanístic Portal de la Costa Brava - Illa de Blanes –el qual va permetre la construcció de la Ciutat Esportiva– i que ascendeix a un total de 37,16 milions d'euros. Actualment, el Consorci està format per la Generalitat (57,14%) i l'Ajuntament blanenc (42,86%). Segons va informar ahir el consistori, la decisió d'iniciar els tràmits per a la liquidació del Consorci es va aprovar la setmana passada durant una reunió del Consell Directiu, i està previst que el procés quedi «finalitzat el primer trimestre de 2017».

El deute global amb l'Institut Català de Finances és de 37,16 milions d'euros, dels quals la Generalitat n'haurà de pagar 21,24 milions i l'Ajuntament, 15,92 milions d'euros.

El febrer de 2003, el consorci va signar un préstec de 30 milions d'euros amb l'ICF per a la construcció de la Ciutat Esportiva en uns terrenys propietat de l'Ajuntament de Blanes. Fins ara, el consistori no havia pagat cap import per l'amortització d'aquest préstec ni tampoc per interessos, motiu pel qual, des del 2010, diverses propietats municipals van ser aportades en garantia de la devolució de tot el capital i de tots els interessos.

Una vegada l'Ajuntament de Blanes pagui el deute, quedaria com a propietari de la Ciutat Esportiva sense cap més obligació i recuperaria les finques aportades com a aval. Es tracta dels 30.000 metres quadrats de terrenys edificables on s'havia de construir el complex de l'Illa de Blanes, així com les finques de propietat municipal en els sectors: avinguda de l'Estació, carretera de Malgrat, Can Borell, avinguda Catalunya i carrer Ernest Lluch.

Pla Econòmic Financer

Per tal de fer front a aquest pagament, l'equip de govern (ERC, PSC i CiU) proposarà en el ple d'avui fer un Pla Econòmic i Financer (PEF), en el qual s'establiran les línies generals dels pressupostos municipals de 2017-2018-2019 i que servirà també per conèixer l'endeutament per als anys posteriors. Aquest pla inclou tots els ingressos previsibles del període sense incrementar ordenances fiscals i també totes les despeses de funcionament i els imports de les inversions a realitzar, dins les quals el govern local té previst formalitzar 20 milions d'euros a préstec. D'aquests, 16 milions d'euros es reservarien per a la quota de liquidació del Consorci. La resta de l'import de préstecs bancaris previstos –4 milions d'euros– es destinaria als projectes de millora inclosos al Pla de Barris i altres inversions encara per concretar.

A més, segons l'equip de govern, el nivell d'endeutament si s'executen les previsions del PEF seria el següent: 89,8% al 2017; 78,9% al 2018 i 68,5% al 2019.

Actualment, el consorci està format per tres consellers municipals: l'alcalde, Miquel Lupiáñez (PSC), i el regidors Quim Torrecillas (CiU) i Joan Salmeron (ICV-EUiA). L'edil ecosocialista va explicar ahir que la seva formació votarà en contra d'aquesta mesura perquè «és una obra fallida a la qual ens va embarcar la Generalitat el 2002» i que per tant hauria de ser aquest ens qui «assumís el deute, i no els ciutadans de Blanes», va dir ahir Salmeron.