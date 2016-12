La Generalitat licita les obres del nou ramal de la C-32 per 53 milions d´euros

La Generalitat de Catalunya va treure ahir a licitació, per un pressupost màxim de 52.163.386,20 euros (sense IVA), les obres del projecte del nou ramal de l'autopista C-32 entre Tordera i Lloret de Mar. Les empreses tenen fins al 23 de gener per presentar les seves ofertes i l'obertura de pliques es farà el 30 de gener. El termini previst per a l'execució dels treballs és de dos anys i dos mesos.

Aquesta nova carretera, que tindrà una longitud de 6,5 quilòmetres, s'iniciarà on acaba l'actual autopista C-32 a Tordera (enllaç amb la GI-600) i connectarà amb la carretera C-63 (que uneix Olot i Lloret) i disposarà d'un ramal de connexió d'1,1 quilòmetres amb Fenals fins a la GI-682. Aquesta obra l'executarà la concessionària Abertis a partir dels acords signats amb el Departament de Territori i Sostenibilitat, i estava previst que s'iniciés el passat mes de setembre.

La futura via estarà formada en la major part del recorregut per tres carrils, dos de pujada i un de baixada, amb els sentits de circulació separats per una mitjana per afavorir la seguretat viària; en alguns trams, s'han previst dos carrils en tots dos sentits per facilitar els avançaments de vehicles lents.

Mentrestant, la plataforma Aturem la C-32 segueix pendent de saber si el jutge admet o no a tràmit el recurs que van presentar demanant la suspensió cautelar. «Si s'admet a tràmit, s'hauria d'aturar tot el procés», va explicar ahir un dels seus portaveus, Joan Mora, qui va recordar que aquesta carretera és «molt perversa a nivell mediambiental i econòmic» i que «no resoldrà els problemes» de mobilitat de la gent de Blanes i Lloret. De moment, tenen previst repartir 20.000 postals de Nadal reivindicatives.