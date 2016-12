Obligaran quatre discoteques blanenques a tancar dues hores abans

L'Ajuntament de Blanes restringirà l'horari de tancament de quatre discoteques de la zona dels Pins a partir del 2017. Ho farà a través d'un decret d'alcaldia que obligarà els locals a tancar a les quatre de la matinada i no a les sis, com feien fins ara. Es tracta d'una prova pilot –que durarà tres mesos– per tal de comprovar si avançant l'horari de tancament es redueixen els aldarulls a la zona.

L'Ajuntament vol que Blanes deixi de ser un atractiu per a joves dels voltants que busquen festa i alcohol fins a altes hores de la matinada. A més, alerten que s'han detectat molts joves amb antecedents policials que surten per Blanes per aprofitar la massificació de gent i cometre delictes. Un informe policial avala la mesura que prendrà el consistori, que també va en la línia de les recomanacions del Síndic de Greuges per solucionar les queixes dels veïns de la zona. La mesura es començarà a aplicar a partir del 7 de gener, s'allargarà durant un màxim de tres mesos i els locals afectats seran: Arena, Kyaneos, Cotton Live i Elephant. Dels deu requeriments del Síndic, nou feien referència a la discoteca Arena.

L'alcalde, Miquel Lupiáñez (PSC), ja s'ha reunit amb els responsables dels locals per comunicar-los la mesura. L'objectiu de l'Ajuntament és frenar l'arribada de joves que vénen dels pobles del voltant buscant festa fins a altes hores de la matinada. El consistori reconeix que, a banda de les molèsties per als veïns, hi ha hagut una «escalada» de fets delictius a la zona. Amb aquesta mesura, creuen que Blanes deixarà de ser atractiva per a joves que es desplacen a la localitat buscant aldarulls.