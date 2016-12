Un veí d´Anglès de 78 anys passa la nit al ras en desorientar-se

Un veí d'Anglès de 78 anys va passar la nit de dimarts al ras. La família el va donar per desaparegut i es va muntar una recerca que va durar fins ahir al matí. La família va difondre la seva desaparició per les xarxes socials per tal que si algú el veia avisés la policia. Això no va ser necessari perquè el mateix afectat va trucar pels volts de quarts de nou del matí des d'un mas, explicant a la família que l'anessin a buscar i que estava bé.

Màrius Verdaguer Peracaula té 78 anys i és coneixedor de la zona d'Anglès i la Cellera. Aquest dimarts al vespre, com fa sovint, va agafar el seu gos, en BrunsLee, un american stafford blue de sis mesos i van sortir a passejar.

Eren al voltant de les sis i, quan va voler tornar, ja era fosc. L'home es va desorientar després d'agafar la carretera que porta a Mas Llorens. En veure que no podia tornar, l'home va anar fins a una casa de pagès que es troba deshabitada i va anar fins a un porxo. Allà va muntar-se com una cabana amb els plàstics que va trobar per dormir-hi. I hi va passar la nit.

El que ell no sabia, però, és que l'estaven buscant. I és que la família, en veure que no apareixia, va denunciar la seva desaparició a la policia. Ràpidament, els efectius d'emergències –Bombers, Mossos i Policia Local– van iniciar la recerca.

Van pentinar la zona del carril bici entre Anglès i la Cellera, que és per on sol anar a passejar el gos. També van buscar per la zona d'hortes de l'entrada d'Anglès venint de Bescanó, però no se'n va trobar cap rastre.

Finalment, ahir al matí va aparèixer. Va ser ell mateix que quan es va fer de dia va anar fins a un mas proper, el de can Joanet, i va trucar a la família des d'allà per dir-los que estava bé i que l'anessin a buscar. La dona que hi havia a la casa el va acostar cap a Anglès.

L'home estava sa i estalvi i va explicar que s'havia refugiat veient que no podria tornar a casa. Els serveis d'emergències es van dirigir al lloc per comprovar com es trobava: sa i estalvi i amb el seu gos. La gran sort va ser que el veí d'Anglès és una persona experimentada, es coneixia bé la zona i va decidir refugiar-se.