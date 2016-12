L´aigua del Residencial Park torna a ser potable nou mesos després

Els veïns de la urbanització Residencial Park de Maçanet de la Selva ja poden tornar a beure aigua de l'aixeta, nou mesos després que l'Ajuntament publiqués un ban municipal –el 2 d'abril– alertant que no era apta per al consum. En aquell moment, les analítiques realitzades per l'Agència de Salut Pública de Catalunya, van determinar que, a part d'elevades concentracions de ferro i manganès, també s'havia detectat un excés d'alumini a l'aigua que gestiona l'empresa Rec Madral.

Ara, segons s'exposa en el nou ban municipal emès el 16 de desembre, Salut ha tornat a qualificar l'aigua d'aquesta urbanització com a «apta», fent constar, però, que és «amb no conformitat, atès que supera el valor paramètric de manganès», un fet que no suposa un risc per a la salut però que «pot precipitar pòsits en els dipòsits intermedis, a la xarxa, a les escomeses i a les instal·lacions interiors». Per aquest motiu –segon el document municipal– Salut ha requerit a Rec Madral que informi el consumidor de manera «puntual, suficient, actualitzada i adequada» per tal de minimitzar els efectes d'aquest excés de manganès.

Respecte al repartiment d'aigua potable a la urbanització que el consistori feia gratuïtament des del mes de maig, primer amb garrafes i després amb un camió cisterna, es farà segur el pròxim divendres, 30 de desembre, de deu del matí a una del migdia. Després la seva continuïtat dependrà de la decisió del jutge. «Teníem una ordre del jutjat de repartir aigua a la urbanització dos cops a la setmana i ara ja els hem comunicat que és apta, que és el que ens ha dit Salut», va dir ahir el batlle, Antoni Guinó, qui va afegir que ara caldrà esperar la resposta del jutge per saber «què hem de fer» respecte a aquest repartiment. «Esperem que duri aquest estat de l'aigua», va dir Guinó, recordant que a l'hivern «hi ha menys consum». El consistori calcula que fins al 30 de novembre s'han repartit 43 cubes d'aigua i que l'import total d'aquestes cubes puja a 20.993,55 euros (IVA inclòs), dels quals l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) en pagarà una part a través d'una subvenció concedida a l'Ajuntament.

Aigua «marró»

Per la seva part, el president de l'Associació de Veïns de Residencial Park, Santi Nofuentes, va lamentar ahir la decisió de Salut de qualificar l'aigua com a «apta», ja que «segueix sortint igual de marró i bruta».

Respecte a l'aigua de cuba, el representant de l'entitat veïnal va reconèixer que cada vegada eren menys els veïns que acudien a buscar-ne. «La gent no està molt convençuda amb el gust que té i per això, dels 1.400 veïns que hi ha a la urbanització, només 60 o 70 van a buscar-ne», va dir Nofuentes, qui també va recordar que a l'hivern el nombre de residents disminueix, ja que moltes de les cases són segones residències que s'omplen sobretot a l'estiu. Així mateix, va valorar el fet que l'Ajuntament estigui treballant per solucionar aquest situació. «Ha costat però sembla que ha començat a fer coses», va dir Nofuentes.

Finalment, en relació a la nova planta de tractament amb ozó que la companyia Rec Madral preveu construir per solucionar l'excés de ferro i manganès, Nofuentes va lamentar que «és una declaració de bones intencions» però que al final, sempre hi ha «problemes que ho retarden tot». «Primer era un permís que necessitava l'ACA i ara ens diuen que també un de Madrid perquè hi ha una via de tren que passa a prop», va dir Nofuentes, afegint que «sembla que busquin excuses per poder retardar el projecte i que mentrestant l'Ajuntament li tregui la concessió».