Lloret fa avui un ple «urgent» perquè les ordenances fiscals entrin en vigor al gener

nL'Ajuntament de Lloret de Mar va convocar ahir un ple extraordinari i «urgent» per avui a les nou del matí, per resoldre les al·legacions presentades a les ordenances fiscals del 2017 i que així, aquestes puguin entrar en vigor al gener. Segons va avançar Nova Ràdio Lloret, n'hi ha dues: un del sector de l'oci nocturn i l'altra del gremi d'hotelers. Aquests últims al·leguen que no és legal l'increment de la taxa d'escombraries, que pujarà un 25% en els hotels i càmpings i un 100% en els habitatges d'ús turístic. El president del sector, Enric Dotras, va argumentar que aquests equipaments ja paguen més que la resta de veïns pel fet de dur a terme una activitat econòmica. Per això va avançar que els hotelers estan disposats a recórrer als tribunals si l'Ajuntament tomba l'al·legació.

Per la seva part, el regidor d'Hisenda, Albert Robert, va explicar la urgència del ple, assegurant que si les ordenances no es publiquen al BOP abans d'acabar l'any, es prorrogarien les d'aquest 2016.