Caldes invertirà 30.000 euros a renovar i traslladar les bústies d'Aigües Bones

L'Ajuntament de Caldes de Malavella té previst invertir 30.000 euros a renovar i traslladar de lloc les bústies comunitàries de la urbanització d'Aigües Bones, una actuació molt reivindicada pels veïns de la zona. Així ho va confirmar l'alcalde, Salvador Balliu (CiU) que va explicar que aquesta partida està prevista dins les inversions dels pressupostos de 2017, que s'aprovaran per majoria absoluta en el ple de dimarts que ve. Segons va precisar el batlle, actualment aquestes bústies -unes 800- es troben en el pati interior d'una finca que es troba en mal estat i estan «molt desordenades».

Inicialment, aquests mòduls els va col·locar l'Associació de veïns però fa uns anys, quan la urbanització va ser recepcionada per l'Ajuntament, aquest servei va passar a ser municipal. «En aquesta urbanització cada vegada viu més gent i el problema és que posen les bústies una al costat de l'altre sense cap ordre», va relatar Balliu qui va afegir que, sobretot quan és fosc «fa respecte entrar-hi perquè no saps si hi pot haver algú amagat».

En aquest sentit, un dels veïns de la urbanització, Josep Senar, va explicar a Diari de Girona que aquesta masia es troba molt lluny de les cases on sobretot «hi viu gent gran amb problemes de mobilitat». «Per arribar a les bústies s'ha de travessar aquest pati que molts cops està enfangat i on fins i tot he vist rates», va relatar Senar, ressaltant que els carrers de la urbanització són «com una muntanya russa», i que per això molts veïns recullen el correu un cop a la setmana. «En el cas dels paquets, et deixen la notificació i a vegades no la veus fins al cap de molts dies, quan ja l'han retornat», es va queixar aquest veí que va criticar que Correus no faci l'entrega de la correspondència «casa per casa».

Una demanda que l'Ajuntament ha realitzat en diverses ocasions d'ençà que la urbanització va ser recepcionada. «Ens van dir que la densitat de població empadronada per hectàrea, no era prou gran», va dir Balliu qui va lamentar que en aquest cas, el problema és que hi viu molta gent, però no tots hi estan empadronats. «Això ens passa factura a tots», va afegir l'alcalde.

Per la seva part Correus, va detallar que el repartiment de correu ordinari no es fa casa per casa perquè aquesta urbanització està dins del que es denominen «entornos especiales» segons la normativa vigent. Això significa, que el nombre d'habitants censats és igual o inferior a 25 per hectàrea i/o que el nombre d'habitatges o locals és igual o inferior a 10 per hectàrea, entre altres paràmetres.

Decidir on es col·locaran

Per tot això, el govern local s'ha proposat treure les bústies d'aquesta finca i posar mòduls nous i ordenats. «El problema de les bústies no era dels pitjors en una urbanització on ho vam haver d'arreglar gairebé tot i per això no ho hem fet fins ara» va dir Balliu. «Sabem que els parcel·listes ho demanaven i organitzarem una trobada perquè siguin ells els que puguin decidir on col·loquem les noves bústies o si les posem a un o més llocs de la urbanització» va afegir el batlle.