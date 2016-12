La festa del Caga Tió desembarca a Blanes

El dissabte, fidel a la tradició nadalenca popular, Blanes va viure la 14a Festa del Caga Tió que, per tercer any consecutiu, que va tenir lloc en el seu nou emplaçament: a la confluència del Carrer Muralla amb la Rambla Joaquim Ruyra, davant del Casal La Cooperativa. La celebració va ser el preàmbul de la que es viu a moltes llars catalanes, majoritàriament el 24 a la nit, però també el dia de Nadal en alguns casos.

Un any més, la festa va comptar amb una bona participació d´infants, que es van acostar al popular Es Tió de Blanes per donar-li uns quants cops de bastó i fer-lo cagar figures de xocolata mentre cantaven la coneguda i popular cançó perquè la litúrgia es compleixi. Els va ajudar recordant-los la lletra de la tornada, així com ajudant-los a participar, el cantant blanenc Ferran Pujadas, qui també es va encarregar d´animar la festa d´arribada del popular personatge fantàstic.

La Festa d´Arribada d´Es Tió va tenir lloc fa dues setmanes, el diumenge 11 de desembre, i enguany Es Tió va protagonitzar una cercavila que va sortir des del barri d´El Control-Horta de la Perla fins arribar al centre de la vila. Els acompanyaven la gresca i rauxa dels membres de la Colla Gegantera de Blanes, i la música de la Banda del Col·legi Santa Maria, amb un complert repertori de nadales i marxes.

Les celebracions populars que es fan a Blanes al voltant d´Es Tió s´encarrega d´organitzar-les Acció Cultural Es Viver. L´entitat blanenca ho fa des del 2003, quan van recuperar una tradició que s´estava perdent, fent revifar aquesta manera de celebrar els Nadals tant lligada a la cultura catalana, que durant els anys anteriors havia passat a ser substituïda majoritàriament pel Pare Noel.