Lloret de Mar desestima les al·legacions dels hotels i bars a les ordenances fiscals

El ple de l'Ajuntament de Lloret de Mar va desestimar les al·legacions presentades a les ordenances fiscals del 2017. Tots els grups excepte el Moviment independent (Millor) van votar a favor de desestimar les al·legacions. L'equip de govern va decidir fer-ho en un ple extraordinari d'urgència dissabte per tenir marge suficient de publicar al BOP les taxes i impostos municipals de l'any que ve abans que acabi el 2016. Si no fos així, es prorrogarien les ordenances d'enguany. Això hauria fafectat, per exemple, a l'IBI. Un fet que van recordar CDC, ERC i el regidor no adscrit.

El Millor va ser l'únic favorable a les al·legacions dels gremis d'hotelers i de locals d'oci nocturn i, per tant, va votar en contra de desestimar-les. Els primers demanaven que no s'incrementi la taxa de recollida d'escombraries en un 25% als hotels i en un 100% als habitatges d'ús turístic (HUTs); el principal grup de l'oposició argumenta que no es pot demostrar de cap manera que un habitatge d'ús turístic generi més deixalles que un habitatge normal.

Pel que fa als locals d'oci nocturn, els agremiats van presentar una al·legació a la taxa del clavegueram que es manté igual que el 2016; els propietaris dels locals creuen que paguen més del que haurien i el Millor els dóna la raó, tot i que la resta de grups municipals van criticar que els empresaris l'únic que volen és reduir despeses. El representant del sector és Richard Bentham, que és regidor del Millor i que ha seguit el ple des del públic, en no poder participar ni del debat ni de la votació per estar-hi vinculat.