Vidreres signa el contracte de venda d´aigua a Rec Madral i Riera de Cabanyes

L'alcalde de Vidreres, Jordi Camps (CiU), ha signat el contracte de venda d'aigua de l'Ajuntament a les empreses Rec Madral i Riera de Cabanyes perquè garanteixin el subministrament a les urbanitzacions d'Aiguaviva Parc, La Goba, Terrafortuna i Puigventós, a més de les fases I i II del polígon industrial. Aquest contracte no representa cap novetat a la pràctica ja que des de l'any 2014 l'Ajuntament de Vidreres ven a les empreses aigua de la canonada que subministra el municipi de Caldes de Malavella. En tot cas, el batlle sí que ha concretat que el document és una mesura de garantia jurídica per al consistori.

L'alcalde ha explicat que l'Ajuntament ha decidit tirar endavant ara aquest contracte perquè segueix les recomenacions dels advocats de la corporació local. En tot cas, es tracta d'un episodi més de la història inacabable de l'aigua entre l'Ajuntament, aquestes urbanitzacions i les dues societats privades que les abasteixen. La fi ha de ser, d'acord amb la voluntat del consistori vidrerenc, la municipalització de l'aigua a les citades urbanitzacions, és a dir, que l'Ajuntament sigui el que gestioni la xarxa de subministrament d'aigua.

Com exposa el contracte, el motiu de la venda d'aigua de l'Ajuntament a les dues empreses és «la manca de recurs hídric» d'aquestes per abastir les urbanitzacions ja que els pous que tenen no disposen de prou cabal per cobrir el consum. L'alcalde ha precisat que aquest any s'ha produït aquesta situació en ocasions puntuals. El cost de l'aigua per a les dues empreses és en funció del volum que necessitin i tenint en compte la tarifa establerta pel Consorci de la Costa Brava per a l'aigua que es deriva a Vidreres i pels costos de gestió i manteniment que repercuteix l'Ajuntament de Caldes. I s'hi ha d'afegir l'IVA, taxes i altres obligacions tributàries i exempcions que corresponguin.

El procés de municipalització de l'aigua avança

El procés de municipalització i solució de la problemàtica de l'aigua al municipi avança. Camps ha informat que l'Ajuntament ha licitat la primera fase de la canonada que ha de connectar la canonada de l'aigua del Pasteral amb les urbanitzacions. Aquesta primera fase és d'un quilòmetre. La segona fase és d'onze quilòmetres més i connectarà l'aigua del Pasteral amb els dipòsits municipals que hi ha al cementiri, de manera que es garantirà també el subministrament al poble de Vidreres si els pous de l'Ajuntament no cobreixen la demanda. Aquestes mesures estan enfocades a la municipalització de l'aigua a les urbanitzacions i a deixar d'agafar-ne de la canonada que abasteix Caldes.