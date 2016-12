Les queixes per l´alimentació del sociosanitari de Lloret arriben al Parlament

El grup parlamentari de Catalunya Sí que es Pot ha preguntat al Govern de la Generalitat sobre dos aspectes de l'hospital sociosanitari de Lloret de Mar que estan en qüestió per a la formació: l'alimentació que s'hi dóna i les condicions laborals del personal. Les preguntes les ha presentat el diputat Marc Vidal. El grup municipal d'ICV-EUiA de Lloret de Mar ha exposat que en reunions de la comissió municipal de seguiment de l'hospital sociosanitari de la localitat han exposat problemes que no han tingut cap resposta «satisfactòria per part dels gestors d'aquesta residència, que no són altres que la Corporació de Salut del Maresme i la Selva».

Les preguntes de Vidal exposen que des del 2015 hi ha queixes de diferents usuaris sobre la qualitat, la presentació i la varietat del menjar que se serveix a la residència. També recull que des de la renovació de gestió del centre a l'empresa SERHS «s'ha produït una disminució en la qualitat assistencial», a més de la relacionada amb el menjar, «i un augment de les càrregues de treball del personal».

En el ple de l'abril passat, el síndic del ciutadà de Lloret va exposar que de les 77 queixes rebudes del sociosanitari, 14 eren motivades per l'alimentació. Segons aquestes denúncies rebudes pel síndic, el menjar estava mal cuinat, era de baixa qualitat, no hi havia mai fruita natural, les verdures estaven en mal estat i les sopes eren insípides.

La Corporació de Salut del Maresme i la Selva, responsable de l'hospital sociosanitari lloretenc, va lamentar les paraules del síndic perquè «en cap cas han de servir per posar en dubte la qualitat d'un servei de més de 30.000 àpats anuals». També sostenia que les inspeccions de Sanitat no havien detectat cap irregularitat en el menjar i que hi ha més de mig centenar de dietes.

En tot cas, les respostes i actuacions que la Corporació de Salut ha fet sobre aquest assumpte no han satisfet els ecosocialistes, que han traslladat preguntes al Govern català com ara: si és conscient de les queixes sobre l'alimentació i la denúncia que en va fer el síndic, si és coneixedor de «la disminució en la qualitat assistencial rebuda pels usuaris», les accions previstes per recuparar aquesta qualitat assistencial, si «és coneixedor de l'augment de les càrregues de treball del personal» i què pensa fer, el Govern, «de manera immediata per resoldre les problemàtiques detectades».

El descontentament d'ICV-EUiA amb la gestió que la Corporació fa de l'hospital sociosanitari ja es va plasmar en la moció que va impulsar el febrer del 2015 perquè l'Ajuntament en recuperés la gestió. La proposta va ser aprovada per unanimitat dels grups municipals, que es van solidaritzar amb els usuaris i familiars i van dedicar elogis als treballadors del centre assistencial.