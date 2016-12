Dues associacions d'Aiguaviva Parc impugnen el contracte de venda d'aigua

L'Associació de Veïns de la urbanització d'Aiguaviva Parc i l'Agrupación Parcelistas de la mateixa urbanització de Vidreres han impugnat el contracte de venda d'aigua que l'alcalde de la localitat, Jordi Camps, ha firmat amb les empreses Rec Madral i Riera de Cabanyes. Aquestes dues empreses són les que gestionen el subministrament d'aigua potable a diverses urbanitzacions del municipi, entre les que s'inclou Aiguaviva Parc. La impugnació demana que l'Ajuntament declari nul el contracte, signat el 4 d'octubre passat.

Les dues associacions, representades per Cristóbal Martínez, es presenten com a impugnadores en el recurs d'alçada presentat a l'Ajuntament, en el qual al·leguen diferents motius pels quals el contracte ha de ser anul·lat. Un dels arguments que exposa el recurs és que l'acord del contracte ha de ser aprovat per l'Ajutnament, cosa que no passa perquè ha estat signat per l'alcalde.

Un altre dels elements que apunta és que l'Ajuntament hauria d'haver declarat l'excepcionalitat de la situació per motivar el contracte de venda d'aigua a les dues empreses. La impugnació també recull que no s'ha respectat la Llei de contractes del sector públic ja que no hi ha hagut cap concurs, sinó que el contracte «s'ha adjudicat de forma directe sense realitzar cap tipus de procediment o de criteri objectiu, més enllà de la lliure discrecionalitat de l'Ajuntament».

L'argumentari del recurs conclou que «aquest contracte requeria, doncs, estar sotmés als criteris de pública concurrència de licitadors per tal de garantir el millor preu, el qual s'ha fixat aleatòriament i sense procediment i a més a més per òrgan incompetent, ja que corresponia al Ple i no a l'Alcalde.

I afegeix que «la fixació unilateral del preu d'aquest contracte és també motiu de nul·litat i a més afecta directament als drets dels usuaris en la seva condició de consumidors, que no tenen garantit que el preu de l'aigua sigui el més beneficiós per a ells, sobre tot tenint en compte que continuament les societats beneficiàries estan incomplint la prestació del servei, amb continus talls d'aigua i impagaments a l'Ajuntament».

Cristóbal Martínez també s'ha preguntat, arran de les declaracions de Camps a aquest diari que el contracte dóna garanties jurídiques al consistori, si això vol dir que fins ara no n'hi havia (l'Ajuntament ven aigua a Rec Madral i Riera de Cabanyes des de 2014) i ha afegit que cada mes l'Ajuntament ha venut miles de litres d'aigua a les empreses per garantir el subministrament als veïns, mentre que Camps va manifestar que això s'ha produït en ocasions puntuals al llarg d'aquest any.