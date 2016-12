L'edició de 2016 del Blanes X Runners ha tingut més de 12.000 participants

L'Ajuntament de Blanes i les tres entitats esportives que promouen la marca Blanes X Runners han presentat la nova edició de l'experiència, que al 2017 significarà ja el seu tercer any consecutiu. La presentació, a la Ciutat Esportiva Blanes, ha comptat amb els principals impulsors: l'alcalde, Miquel Lupiáñez; els regidors de Promoció de la Ciutat i Esports, Dafne Galvany i Joel Comas respectivament; Toni Rodríguez, del Grup Fondistes Blanes; i David Lara, del Club Triatló Blanes. Aquest any, la segona edició ha tingut, sumant les 11 proves que hi ha hagut, més de 12.000 participants. Això fa que el balanç sigui encoratjador respecte al destacat element de promoció turística i esportiva que significa per al municipi.

Blanes X Runners es va llançar per primera vegada l'any 2015 amb l'objectiu de promocionar la vila com un dels territoris més idonis per als corredors, tant a nivell gironí com arreu de Catalunya. No tan sols pels seus paratges naturals, sinó també per la seva capacitat organitzativa i les infraestructures amb què compta, destacant en aquest sentit les instal·lacions de primer ordre que ja són conegudes internacionalment: la Ciutat Esportiva Blanes.

La nova edició de Blanes X Runners inclou com a principal novetat la incorporació de nou material corporatiu per donar-li més visibilitat. Es tracta de 4 flybanners, un photocall i tres carpes, que lluiran durant la celebració de les 11 proves que hi haurà al llarg del 2017.

Quant a l'edició d'enguany, la prova més participativa continua sent la Caminada Popular de la Nit de Sant Bonós, que se celebra a finals d'agost coincidint amb la Festa Major Petita. Si durant tres edicions consecutives havia superat els 5.000 participants, enguany s'havia decidit augmentar el topall màxim d'inscripcions en les 5.500, una xifra novament assolida i superada.

El calendari de l'any que ve s'encetarà, com és habitual, amb una veterana prova que organitza el Grup Fondistes Blanes. Es tracta de la XXIX Cursa Mar i Murtra, que compta amb dos recorreguts: 20 i 10 quilòmetres.