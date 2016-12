Caldes vol vendre una altra parcel·la del Golf per finançar inversions del 2017

L'equip de govern de Caldes de Malavella va tirar endavant el pressupost per a l'any que ve amb el suport del PSC i del regidor no adscrit, mentre que els grups municipals de la PIC i ERC hi van votar en contra. Els comptes municipals per al 2017 de Caldes pugen a 11.516.919 euros, quan els d'aquest any eren de 8.000.000. Quant a les inversions, l'import previst a destinar-hi és de 3.909.560 euros.

L'alcalde, Salvador Balliu, ha explicat que l'Ajuntament pot afrontar aquest import d'inversions perquè, per un costat, concertarà un préstec d'1.266.838,48 euros –preveu tancar l'exercici del 2017 amb un endeutament del 57,26%, lluny encara del 75%– i perquè preveu vendre una parcel·la de propietat municipal del Golf que està valorada amb 1.450.000 euros.

L'Ajuntament ja va vendre el maig de 2014 una parcel·la del Golf per 1,3 milions d'euros, que van servir per finançar inversions. L'equip de govern de Balliu segueix, doncs, amb la seva política de la venda de patrimoni per afrontar inversions. El batlle ha concretat que, de les dues parcel·les que té l'Ajuntament de Caldes al Golf, aquesta és la petita –calcula que s'hi poden construir 18 habitatges, mentre que a l'altra, calcula que són 38.

Amb els diners que l'Ajuntament obtingui de la subhasta del terreny, 950.000 euros seran per a l'auditori i espai de formació que l'equip de govern projecta a les antigues cases dels mestres. Balliu ha concretat que s'han d'enderrocar i s'hi aixecarà un local de 300 metres quadrats amb aules polivalents destinades a l'Escola de Música, però també a les entitats i que han de donar servei igualment a l'escola Sant Esteve. I annex, un auditori amb una capacitat per a un centenar de persones.

Pisos socials

Les altres inversions que ha de finançar la venda de la parcel·la són la compra d'un magatzem (300.000 euros) i l'adquisició de pisos socials (200.000 euros). Balliu ha comentat que l'Ajuntament no té cap habitatge social per a casos d'urgència, cosa que vol canviar durant l'any que ve amb aquesta compra.

Una altra de les obres importants pel 2017 és la urbanització del carrer Josep Soler, amb un import de 736.000 euros. D'aquesta xifra, 450.000 euros els aportaran els veïns amb contribucions especials, mentre que els 286.000 restants sortiran de l'Ajuntament. També hi ha pressupostats mig milió d'euros per a millores en l'enllumenat públic; 238.000 euros per a l'abastament d'aigua potable a Can Carbonell; i 215.000 euros per a l'equipament de la museïtzació del Castell de Caldes.

Salvador Balliu ha conclòs afirmant que «l'Ajuntament té una bona salut econòmica, i per això se centraran tots els esforços a continuar prestant més i millors serveis als ciutadans».