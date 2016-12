Santa Coloma de Farners se solidaritza amb un poble de Gàmbia

Imatge de l´ambulància que l´ONG Santa Coloma per Kekuta-Kunda enviarà a Gàmbia els pròxims dies ONG Santa Coloma per Kekuta-Kunda

L'ONG Santa Coloma per Kekuta-Kunda enviarà una ambulància a aquesta població de Gàmbia juntament amb 140 llits per a l'hospital. La idea és substituir el vehicle que tenien des de fa deu anys que s'ha espatllat i poder donar continuïtat a aquest servei assistencial molt necessari per a la població. Es tracta d'un projecte solidari que compta amb el suport d'empreses, com ara la Clínica Bofill o l'hotel balneari Termes d'Orion, així com l'Ajuntament de Santa Coloma de Farners. Aquest últim ha aportat també 16.000 euros per a la construcció d'un pou a la zona. Per altra banda, també hi ha el compromís de particulars, com és el cas del mossèn Josep Taberner, que des de fa deu anys paga de la seva butxaca el salari del conductor de l'ambulància de tot l'any, uns 300 euros en total.

L'ambulància, que és de segona mà, viatjarà en vaixell fins a Gàmbia amb la previsió que arribi a mitjans de gener. Ho ha explicat el president de l'ONG Santa Coloma per Kekuta-Kunda, Seikou Jammeh, que assegura que és un servei "molt necessari", sobretot per poder traslladar les dones embarassades fins a l'hospital. La que tenien fins ara, amb deu anys de desgast, s'havia espatllat i reparar-la costava més de 800 euros. Amb el suport d'empreses com ara la Clínica Bofill i l'hotel balneari Termes d'Orion se n'ha pogut comprar una altra de segona mà.

El salari del xofer que conduirà el vehicle el pagarà el mossèn Josep Taberner, actualment rector a Figueres i anteriorment també de Santa Coloma de Farners. És el seu particular "granet de sorra" al projecte, que li representa menys d'un euro al dia, uns 300 euros a l'any en total. Porta deu anys fent-ho i està decidit a seguir ajudant en el que pugui. Fa tres anys que va viatjar a aquest poble africà on va veure en primera persona com vivien i com es podia millorar el seu dia a dia amb accions concretes.

Per aprofitar les despeses de l'enviament, l'ONG també té previst portar 140 llits per a un hospital de la zona. A més a més, a partir del gener es començaran les obres d'un pou nou que també serà de gran utilitat per a la gent de la zona. Les obres tenen un cost de 20.000 euros, dels quals 16.000 euros han estat finançats per l'Ajuntament de Santa Coloma de Farners i el restant s'ha assumit amb donacions.

El president de l'associació assenyala que Kekuta-Kunda és la capital i hi viuen més de 11.000 persones repartits també en pobles petits del voltant. "Queden moltes coses per fer però esperem poder-los anar ajudant any rere any", explica Jammeh, que és originari d'aquesta població africana, on hi té familiars i amics. Fa 35 anys que viu a Catalunya. A finals de desembre viatjarà fins allà i al cap d'uns dies ho faran també membres de l'ONG, entre els quals hi haurà el mossèn Taberner.