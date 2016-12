Set empreses del Parc del Montseny s´adhereixen al Turisme Sostenible

La recent adhesió de set establiments a la Carta Europea de Turisme Sostenible (CETS) fa que ja siguin 17 les empreses ubicades al Parc Natural del Montseny i als seus municipis limítrofs que s'han compromès amb la metodologia de promoció sostenible del Parc. Es tracta dels establiments Hotel Ripoll, de Sant Hilari de Sacalm; Viladraueducació, de Viladrau; La Casanova de Sant Miquel, a Aiguafreda; Ecosalgot, d'Aiguafreda; Restaurant Can Candelich, de Cànoves i Samalús; Muralles.cat, d'El Brull, i Aparthotel Som l'Om, de Sant Esteve de Palautordera.

La metodologia s'estructura en tres blocs: millora dels productes oferts i de la connexió de les empreses amb el Parc; millora del comportament ambiental de les empreses; i suport al desenvolupament local i la conservació del patrimoni, i desenvolupament d'un model d'empresa socialment responsable.

En aquests tres grans eixos, cada empresa ha previst diverses actuacions, com per exemple: elaborar informació sobre itineraris propers a l'establiment que es puguin fer sense necessitat d'utilitzar cap vehicle, disposar d'una biblioteca temàtica amb publicacions específiques sobre el Montseny a disposició dels clients o donar a conèixer l'origen dels productes locals inclosos en l'oferta gastronòmica dels restaurants.

D'altra banda, el Parc, que està gestionat per les diputacions de Barcelona i Girona, discriminarà positivament les empreses adherides en termes de subvenció per a la millora, tramesa d'informació, organització de formació i promoció.

Les 17 empreses turístiques que s'adhereixen a la CETS se sumen a les 636 empreses adherides en 39 espais protegits d'arreu d'Europa, un club d'empreses que treballen no només per aconseguir l'excel·lència en els seus serveis sinó també per conservar el seu entorn immediat. Entre les empreses adherides n'hi ha cinc de gironines: l'Hostal Bell-lloc, de Riells de Montseny; Educa Viladrau i El Romaní, de Breda, i els acabats d'incorporar Hotel Ripoll, de Sant Hilari Sacalm, i Viladraueducació, de Viladrau.