Una empresa desplega la fibra òptica per a ús residencial a Riudellots

n L'Ajuntament de Riudellots de la Selva ha arribat a un acord amb Adamo per desplegar la fibra òptica per a ús residencial al municipi. Els treballs no tenen cap cost per a l'Ajuntament, ja que l'actuació va a càrrec de l'empresa, i es preveu que arribi a la gran majoria d'habitatges, han informat des de l'Ajuntament.

Fonts municipals han explicat que, ja que les grans operadores no tenen previst desplegar en breu la fibra òptica per a ús domèstic al municipi, l'Ajuntament ha arribat a un acord amb l'empresa Adamo Telecom per agilitzar l'arribada d'aquest servei a les llars. Els treballs d'estesa del cablejat han començat aquest mes i es preveu que finalitzin el proper gener.

Un cop acabats els treballs es farà un estudi per donar solució a possibles zones fosques. Els interessats en donar-se d'alta s'hauran de posar directament en contacte amb l'empresa, han precisat les fonts.

Fibra als equipaments

Amb la voluntat de millorar la qualitat de treball i la velocitat de la transmissió de dades i comunicacions, l'Ajuntament de Riudellots va connectar l'any passat la majoria d'equipaments municipals amb fibra òptica.

Així mateix, el regidor de Comunicació Lluís Barnés ha recordat que aquest proper mes de gener de 2017 farà un any del desplegament de la fibra òptica al polígon industrial, un fet que ha permès millorar la competitivitat de les empreses.