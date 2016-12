El Sometent 2.0 de Riudellots recull firmes per tenir vigilants municipals al poble

El Sometent 2.0 de Riudellots de la Selva recull signatures per tal d'aconseguir un cos de vigilants municipals al poble. Aquest sometent és una plataforma de vigilància que utilitza les xarxes socials Facebook i Twitter però sobretot el sistema de missatgeria WhatsApp per compartir informació i fer de vigilants.

Des de la seva creació, el Sometent ha servit per intercanviar informació per fer front als robatoris i successos que tenen lloc al municipi selvatà, fortament disseminat. Ara, però, han decidit presentar una iniciativa ciutadana que esperen que pugui arribar al ple de l'Ajuntament així com també al Parlament de Catalunya.

De moment, els impulsors de la iniciativa ja han recollit fins a un centenar de signatures. Només hi ha un punt a la població on es pot anar a signar el manifest, l'estanc del poble.

En el manifest es demana a «l'alcaldessa, als regidors de l'Ajuntament i a la Generalitat que facin la seva feina, amb una autèntica vocació de servei i duguin a terme els tràmits necessaris per comptar amb vigilància municipal» a Riudellots. I és que, segons descriuen en el text, es van organitzar com a grup de seguretat al municipi i ja hi ha més de 130 persones al Sometent 2.0 i recorden que des del 2014 està acceptat pels Mossos de Santa Coloma. Afirmen que el que volen és que a Riudellots s'hi visqui «en pau» i volen un poble «segur».

Per tot això, a banda de vigilància municipal, també es dirigeixen a la Conselleria d'Interior i afirmen que «la seguretat a Riudellots no ha de ser un fet puntual i només provocat per robatoris i furts» i demanen que treballin amb el consistori. I, finalment, volen que des de la Conselleria de Justícia es faci una «revisió valenta de la llei que contempli penes per als delinqüents multireincidents».

Asseguren que amb el consistori hi ha diàleg sobre els temes de seguretat i esperen que arribin a bon port. De fet, l'alcaldessa de Riudellots, Montserrat Roura, va destacar ahir que ella també és present al grup del Sometent 2.0 i que els donarà suport si la iniciativa arriba al ple. D'altra banda, Roura va destacar que el pressupost per a l'any vinent contempla la creació del cos de vigilants i, de fet, està previst que de cara a l'any vinent es creiïn les primeres places. Inicialment està previst que n'hi hagi dues. L'alcaldessa recorda que el seu grup municipal ja portava al seu programa electoral la creació dels vigilants i que treballen perquè això es materialitzi. Assegura que amb el departament d'Interior hi han tingut les reunions pertinents i que amb el Sometent 2.0 hi ha complicitat. I afegeix que espera que el cos policial funcioni al més aviat possible, un cop tot sigui aprovat al ple.