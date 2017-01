El Club de Patí Tordera celebrarà avui una recollida de joguines

El Club de Patí Tordera, que compta amb jugadors de diferents localitats de la Selva, celebrarà avui per primera vegada, la campanya Joguines sobre rodes amb l'objectiu de recollir joguines que seran lliurades a l'Associació de voluntariat de Tordera, entitat que treballa contra la pobresa al municipi.

La recollida es farà al pavelló parroquial on, a dos quarts de set de la tarda, s'hi disputarà un partit amistós en el qual hi participaran un grup de pares i mares i un destacat nombre d'ex-jugadors i tècnics d'hoquei del club torderenc que hi mantenen una vinculació directe com: José Martos, Àlex Vila, Quim Hugas «Tete», entre d'altres.

Per accedir al pavelló i participar com a públic del partit, caldrà dipositar una joguina nova i no bèl·lica a l'entrada del pavelló. El mateix dia es farà lliurament del material recollit a l'Associació de voluntaris de Tordera per tal de facilitar recursos per Ses Majestats, els Reis d'Orient. La jornada també constarà d'un seguit de sorpreses que s'aniran desvetllant a mida que vagi avançant la cita.

«Estic molt satisfeta de presidir un club que vincula esport i solidaritat, i que treballa des d'aquest àmbit per millorar la vida dels infants en risc d'exclusió» va dir la presidenta del club, Carme Vilà, qui va afegir que la voluntat és que aquesta jornada tingui continuïtat cada any, i que esdevingui una cita ineludible en el calendari anual.