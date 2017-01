Lloret licita el projecte d'ampliació de la planta de lixiviats per més d'un milió d'euros

L'Ajuntament de Lloret de Mar ja ha obert el concurs públic per adjudicar el projecte d'ampliació i millora de la planta de tractament de lixiviats del Centre de Tractament de Residus Municipal. La licitació, que va sortir publicada ahir al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOP) té un pressupost d'1.000.318,08 euros (sense IVA) que finançarà l'empresa concessionària dels serveis de neteja viària i recollida de residus, GBI Serveis, i el termini per presentar les ofertes finalitzarà el pròxim 25 de gener.

Segons va explicar ahir el regidor de Medi Ambient i Sostenibilitat, Jordi Orobitg (ERC), aquesta ampliació de la planta de lixiviats ja estava prevista en el plec de condicions que va regir la licitació de la gestió del centre de tractament de residus el 2011 i el projecte va ser aprovat definitivament, per Junta de Govern local, l'agost de 2015. «L'abocador de Lloret –que és municipal– dona servei a tota la comarca i pel volum de residus que arriben actualment, aquesta ampliació era molt necessària», va remarcar Orobitg.

Segons es detalla en el projecte –que es troba en exposició pública–, els lixiviats són residus en forma de líquid que s'originen del procés de fermentació dels Residus Sòlids Urbans (RSU). Aquests residus necessiten ser tractats prèviament al seu abocament a llera pública per tal de «disminuir el grau de contaminació de l'efluent i reduir al mateix temps la quantitat i toxicitat de les emissions produïdes». «Aquesta ampliació permetrà duplicar la capacitat per tractar aquests residus», va precisar l'edil republicà. També s'actuarà sobre la bassa de tractament dels lixiviats. Les ofertes ja es poden presentar a l'Oficina d'Informació i Atenció al Ciutadà (baixos Ajuntament), tots els dies hàbils des de dos quarts de nou del matí i fins a les dos quarts de tres de la tarda i els dissabtes des de les deu del matí fins a la una del migdia, fins al pròxim 25 de gener.

La decisió final la prendrà una mesa de contractació que estarà presidida per l'alcalde lloretenc, Jaume Dulsat, i formada –entre altres– per un representant de cada grup municipal del consistori. L'adjudicació es farà en base a diferents criteris de valoració d'aspectes com: la memòria descriptiva d'execució; els plànols i especificacions dels equips oferts o del sistema de control de qualitat de l'obra, seguretat i salut i gestió de la documentació, entre altres.

Respecte al procés d'execució i segons s'especifica en el plec de condicions, el termini màxim per a finalitzar la fase de construcció i muntatge Electromecànic i iniciar la posada en marxa serà de 12 mesos després de la signatura del contracte i el termini màxim per superar les Proves de Garantia serà de 6 mesos després de l'inici de la posada en marxa. L'incompliment de qualsevol d'aquests terminis podrà comportar l'aplicació de penalitzacions a l'empresa que obtingui el contracte. «És una actuació complexa perquè requereix una tecnologia molt especialitzada i perquè no es pot fer partint de zero sinó que s'ha de fer a partir d'una planta preexistent», va dir Orobitg, qui va remarcar que tot i això confia que hi hagi diverses empreses interessades.