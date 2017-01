Al primer bany de l'any de Lloret de Mar hi haurà una cadira amfíbia

Les persones amb mobilitat reduïda podran participar al primer bany de l'any de Lloret de Mar que es farà aquest diumenge. Segons va avançar ahir Nova Ràdio Lloret, el Club Natació local comptarà amb una cadira amfíbia i la col·laboració dels voluntaris de Protecció Civil per poder ajudar les persones que tenen dificultats per desplaçar-se per la sorra i entrar a l'aigua.

El primer bany de l'any es va començar a fer per reivindicar una piscina municipal. Ara, però, amb la piscina ja construïda, la cita es manté com una festa popular, que cada segon diumenge de l'any aplega participants davant del Club Nàutic. L'activitat, que començarà a dos quarts de dotze del matí, és gratuïta, tot i que el club recull donatius per finançar la festa.