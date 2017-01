Els alcaldes del Ter Brugent volen que l´ambulància torni a donar servei durant 24 hores

Recuperar el servei de l'ambulància durant 24 hores i solucionar els problemes del transport sanitari no urgent. Això és el que han demanat reiteradament, i fent front comú, els alcaldes dels municipis del Ter Brugent al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, després que aquest ens anunciés el novembre de 2015 que en reduiria les hores de funcionament a la meitat. Salut va explicar en aquell moment que, a canvi, hi hauria nous vehicles d'intervenció ràpida amb base a Santa Coloma de Farners i Salt que arribarien en 12 minuts en cas d'urgència i que anaven equipats amb metges i tot el material necessari per estabilitzar un pacient greu.

Un canvi que ja llavors, després d'estudiar diferents paràmetres, els batlles de la zona afectada no van veure clar, motiu pel qual van reclamar a Salut que no apliquessin aquesta reducció horària. Entre altres aspectes, l'estudi preveia els minuts de distància que hi ha entre Santa Coloma o Salt amb cada població del Ter Brugent (Susqueda, Amer, Anglès, la Cellera de Ter, Osor i Sant Julià de Llor i Bonmatí) i que en el cas més elevat, el de Susqueda, és de 63 minuts des de Salt, i de 56 minuts des de la capital selvatana.

Arran d'aquest document i d'una reunió mantinguda amb el Director del Departament de Salut a Girona, la Directora tècnica del SEM i el CatSalut, els alcaldes van aconseguir que, en lloc de dotze, fossin vuit les hores reduïdes, amb el compromís de totes les parts de revisar el funcionament del servei d'intervenció ràpida al cap d'un any.

Actualment l'ambulància, que té la seva base a Anglès, dona servei de vuit del matí a dotze de la nit.



Noves reunions i mocions

Passat aquest any, els batlles de la zona segueixen mantenint la petició de recuperar el servei de l'ambulància durant 24 hores i aconseguir una solució als problemes de funcionament del transport sanitari no urgent. «Fa un mes, l'alcalde de la Cellera i jo mateixa, en representació del Ter Brugent, ens vam reunir amb Salut i el SEM per fer aquesta petició», va explicar ahir l'alcaldessa d'Anglès, Àstrid Desset, qui va precisar que les dades que els van presentar relacionades amb el temps de resposta i de servei «no les acabem de veure clares». «Fa un any que estem treballant en aquest objectiu, a nivell de Consorci», va recordar Desset, afegint que s'han presentat estudis demanat reunions o presentat mocions.

De moment, està previst que, a part de sol·licitar una nova reunió, els ajuntaments portin a ple –per tercera vegada– una nova moció en aquesta direcció «molt més contundent». «Per part d'ells, hi ha el compromís de venir al nostre territori a explicar els resultats del primer any en una reunió oberta a tots els grups polítics», va explicar l'alcaldessa d'Anglès, que va voler recordar que el servei d'emergències i d'ambulàncies no és competència municipal sinó de la Generalitat.