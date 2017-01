Condemnat a 3 anys i 9 mesos de presó per voler cremar l'exparella i una altra dona amb gasoil a Riells

L'Audiència de Girona ha condemnat a 3 anys i 9 mesos de presó l'home que va intentar cremar l'exparella i una altra dona ruixant-les amb gasoil a un bar de Riells i Viabrea (Selva). La sentència conclou que l'home, O. Ndongo, va anar fins al bar amb una ampolla plena de combustible, la va obrir, la va vessar sobre l'exparella i una altra de les dones i les va amenaçar amb un encenedor a la mà. "Va obrir el recipient i va ruixar les víctimes, amb la intenció de calar-les foc i així acabar amb la seva vida", recull la sentència. L'Audiència de Girona li aplica un agreujant de drogoaddicció perquè havia consumit cocaïna i alcohol. L'acusat, que està empresonat des del setembre de 2015 quan van succeir els fets, s'enfrontava a 25 anys de presó. El fiscal demanava també que se'l condemnés per haver ruixat una tercera dona, però el tribunal no ho considera provat.

Els fets van passar el 12 de setembre de 2015. L'acusat havia mantingut una relació de tres anys amb una de les víctimes però havien trencat feia poques setmanes. L'home es va presentar al bar (on ella ajudava a servir) i va discutir amb l'exparella. Segons recull la sentència, mitja hora més tard, va tornar a l'establiment amb una ampolla de litre i mig plena de gasoil.

Llavors, la dona estava a la terrassa del bar amb dues amigues més. Segons detalla la sentència, l'home va obrir l'ampolla i les va ruixar "amb la intenció de calar-les foc i acabar així amb la seva vida". Per tant, l'Audiència de Girona no dóna credibilitat a la versió de l'acusat, que durant el judici va negar els fets i va assegurar que l'ampolla s'havia vessat per accident mentre forcejava amb l'amo del bar.

El tribunal indica també que l'home va amenaçar l'exparella i les altres dones amb crits de "et mataré i us cremaré a tots". Així mateix, també considera que va ser l'acusat qui va treure's de la butxaca l'encenedor i el va accionar amb la intenció de cremar les dones. L'home, però, no va aconseguir el seu objectiu perquè l'amo del bar i d'altres persones que eren al local el van reduir.



Rebaixa substancial de la pena

La sentència, però, no considera provat que el gasoil afectés les tres dones i només el condemna per dos delictes d'intent d'homicidi. El processat s'enfrontava inicialment a una pena de 25 anys per tres delictes d'intent d'homicidi amb els agreujants d'acarnissament i, en el cas de l'exparella, també un agreujant de parentiu. El fiscal també sol·licitava que se'l condemnés per un delicte lleu de lesions ocasionades a l'amo del bar durant la baralla i demanava que no es pogués acostar a l'exdona a menys de 500 metres.

L'acusació també havia sol·licitat que el processat hagués de complir les dues terceres parts de la pena aquí, i que la resta se substituís per la seva expulsió de l'Estat, amb la prohibició de tornar durant deu anys. Una petició que el tribunal no accepta.

Finalment, l'Audiència de Girona ha condemnat O. Ndongo a 3 anys i 9 mesos de presó per dos delictes d'homicidi en grau de temptativa i considera que no queda acreditat l'agreujant d'acarnissament. "No queda provat que l'home tingués la finalitat d'augmentar el dolor de les víctimes de manera innecessària", recull la sentència. Tampoc el condemna pel delicte de lesions ocasionades a l'amo del bar.

En canvi, sí que li aplica un atenuant molt qualificada de drogoaddicció perquè, en el moment dels fets, anava molt begut i drogat. La sentència reconeix que el processat té un historial mèdic acreditat d'addicció a l'alcohol i la cocaïna des del 2009 i que, en el moment dels fets, tenia les "facultats intel·lectuals i volitives molt greument afectades".

També li prohibeix acostar-se a menys de 300 metres de la seva exparella i a no poder-s'hi comunicar a través de cap mitjà durant 5 anys.