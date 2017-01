Més de 22.000 persones segueixen la Cavalcada, que incorpora en Lilo

Gent de totes les edats van omplir els carrers per on passava la cavalcada, que va congregar més de 22.000 persones per presenciar la sensacional cercavila reial que enguany, va comptar amb en Lilo, un espectacular gosset de peluix articulat que mesura 2,50 metres d´alçada, i formava part dels 37 elements amb què comptava la rua. El seguici de carrosses, músics i foc era de 300 persones.