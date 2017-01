Vidreres tindrà 30 noves places d´aparcament a prop del centre

Les màquines han treballat per condicionar el terreny.

La localitat de Vidreres disposarà de 30 noves places d'aparcament a prop del centre urbà, després de les festes nadalenques. Així ho va explicar ahir l'alcalde, Jordi Camps (CiU), qui va destacar que l'actuació que s'està fent al carrer Dolors ja està molt avançada i que s'enllestirà en els pròxims dies.

«Fa poc vam instal·lar un nou parc infantil en aquesta zona i això, tenint en compte que es troba en una zona cèntrica, ha fet que hi hagi un problema d'estacionament», va dir el batlle, qui va precisar que calia habilitar nous aparcaments. «Vam signar un acord amb el propietari d'aquest terreny situat al carrer Dolors, on hi podran estacionar una trentena de vehicles», va dir el batlle vidrerenc.

De moment, segons va remarcar Camps, aquesta setmana les màquines han estat condicionant el terreny –que és de sorra– i està previst que en els pròxims dies s'hi instal·lin punts de llum perquè actualment aquest espai no està il·luminat.

Altres actuacions

D'altra banda, el batlle de la localitat selvatana va avançar que, després de les festes de Nadal, també està previst que es procedeixi a formigonar el carrer Roger de Llúria, que actualment és tot de sorra.

Finalment, Camps va voler remarcar que la reforma de les voreres de la carretera de Lloret, que va des de la rotonda dels Sardanistes fins al carrer Maçanet, davant del pavelló, ja han acabat. Aquesta actuació es va iniciar al setembre amb algunes setmanes de retard –estaven previstes per a inicis d'estiu– a causa d'un retard en el subministrament del material necessari. «La il·luminació d'aquesta zona també ha quedat enllestida amb fanals nous», va ressaltar l'alcalde de Vidreres.