L´alcalde de Blanes renuncia al sou perquè es prejubila

L´alcalde de Blanes, Miquel Lupiáñez (PSC), ha renunciat al seu sou, de 52.500 euros anuals, en considerar que ha de ser «coherent» amb la situació financera de la localitat. Actualment, Blanes està immers en un pla econòmic i financer, fins al 2019, destinat a rebaixar el nivell d´endeutament municipal i, sobretot, a afrontar el deute de gairebé 16 milions d´euros amb la Generalitat per la part que li correspon per la liquidació del Consorci Urbanístic Portal de la Costa Brava-Illa de Blanes, el qual va permetre la construcció de la Ciutat Esportiva.

«El 2 de gener vaig signar l´extinció del contracte laboral que tenia amb l´empresa de telecomunicacions en la qual he treballat durant 35 anys», va comunicar Lupiáñez, qui va ressaltar que a partir d´ara tindrà un sou de prejubilació «bastant digne». Una retribució que, segons va voler deixar clar el batlle blanenc, és «perfectament compatible» amb el salari que cobrava fins ara com a alcalde amb dedicació exclusiva. Tot i això, ha decidit renunciar-hi. «Sent coherent amb la situació de les finances públiques del poble, he decidit renunciar a aquest sou, malgrat la seva compatibilitat amb el que cobro de la prejubiliació» va remarcar Lupiáñez, qui va afegir que ho fa «voluntàriament» malgrat que algun partit polític «ho ha exigit».

El juny de 2015, quan Lupiáñez va esdevenir alcalde de Blanes, va acceptar, en un acord de l´equip de govern d´aquell moment (PSC i CiU) amb C´s, rebaixar-se el sou de 55.000 a 52.500 euros bruts a l´any, en dotze pagues. «Aquests diners no estan contemplats en el pressupost d´aquest any i, per tant, quedaran com a romanent», va especificar el batlle. A més, Lupiáñez va puntualitzar que tot i renunciar al sou seguirà desenvolupant la seva feina com a alcalde «amb la mateixa intensitat i quantitat d´hores com fins ara». «És un compromís amb un partit, amb un equip de govern (CiU, PSC i ERC) i una ciutadania, i aquest compromís segueix existint», va indicar, tot recordant que quan es va convertir en batlle ja va demanar una excedència per càrrec públic perquè en un poble com Blanes, de prop de 40.000 habitants, «és impossible no exercir un 100% de la dedicació».