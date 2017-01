Arbúcies millora les dades del servei d´atenció a domicili

El servei d'atenció domiciliària a Arbúcies, que gestiona l'Ajuntament, ha complert aquest 2016 el primer any natural en mans de la corporació local, després que fos assumit l'1 d'abril de 2015, quan fins aleshores era gestionada pel Consell Comarcal de la Selva. Aquest primer any natural complet de gestió municipal ofereix unes dades que han estat qualificades de «satisfacció absoluta» per part del regidor de l'àrea d'atenció a les persones de l'Ajuntament, Jaume Salmeron.

El regidor ha explicat que el servei consta de tres potes: una és el servei d'atenció domiciliària social, que està adreçada a les persones amb problemes econòmics; la segona és el servei d'atenció domiciliària de dependència, és a dir, dirigada a les persones que compleixen els requisits que estableix la Llei de dependència; i una tercera, que ha incorporat l'Ajuntament, que és l'atenció domiciliària privada, on l'usuari paga el 100% del cost.

Salmeron ha concretat que, un cop tancat l'exercici del 2016 del servei, les dades mostren respecte a quan ho gestionava el Consell Comarcal que la municipalització «va ser encertada». Comptabilitzant el servei social i de dependència –que són els que oferia l'òrgan comarcal–, han sumat 614 hores de servei durant el 2016, mentre que quan estava en mans del Consell van ser 330 hores. Si amb el Consell Comarcal el servei a Arbúcies tenia quatre treballadors, aquest 2016 han arribat a 11; mentre que el nombre d'usuaris ha estat de 32, quan el 2015, en el moment de municipalitzar el servei, les persones ateses eren 13.

Salmeron ha afegit que per aquest 2017 el servei s'ampliarà amb la neteja a domicili, que comportarà «un petit copagament per qui tingui dificultats econòmiques» –també tindrà el servei privat–.

Jaume Salmeron ha volgut destacar que «l'aposta política de la municipalització del servei va ser encertada i demostra que la municipalització d'alguns serveis els millora, i a més crea llocs de treball». El regidor ha afegit que és «una de les apostes polítques més exitoses que hem tingut» i que té el reconeixement dels veïns.