Concentració de rebuig a la violència masclista a Lloret

La secció local d'ICV-EUiA de Lloret de Mar ha convocat per aquest dissabte a les 12 del migdia una concentració al parc de Sant Cristòfol contra les violències masclistes. La manifestació té el suport de l'associació de dones l'Aurora.

Com han explicat des del partit ecosocialista, des de fa temps l'assemblea local d'ICV-EUiA ve realitzant actes a fi de conscienciar la població perquè es posicioni en contra de les diferents violències masclistes que hi ha a la societat actual.

L'octubre de l'any passat, l'assemblea local d'ICV-EUiA es va posar d'acord amb l'associació de dones l'Aurora per a realitzar trimestralment una concentració per mostrar el més absolut rebuig a aquest tipus de violència que s'ha convertit en una xacra per a la societat.