El Concert d´Any Nou de Blanes dona la benvinguda al 2017 amb Xavi Lozano

El tradicional Concert d'Any Nou de Blanes, que des de fa nou anys consecutius s'encarrega d'oferir la VBella Banda de Blanes, va servir diumenge per donar la benvinguda al 2017 al Teatre. L'actuació va marcar el punt d'inflexió entre les festes nadalenques que s'han viscut les darreres setmanes i el retorn a la normalitat que marcarà aquesta segona setmana de gener.

El nombrós públic assistent, que va omplir el recinte de gom a gom, va gaudir d'una vetllada molt especial, estructurada en dues parts que van incloure estrenes que s'han incorporat a l'extens repertori de la banda. Entre les novetats, cal destacar la versió de l'incombustible grup Queen: Crazy Little Thing Called Love, el personal tribut que va composar Freddie Mercury a Elvis Presley, que es va incloure a la primera part. El concert es va encetar amb la marca de la casa, la vibrant Can't Turn You Loose que forma part de la banda sonora del film The Blues Brothers. Després, van haver-hi diversos medleys, com ara el Tribut a Gershwin, Fly me to the moon, o bé el Soundtracks Medley, que va fer un repàs a diferents bandes sonores com Atari, La Pantera Rosa, Peter Gunn, i 007.

Per la seva banda, la segona part va incloure altres conegudes peces en línia amb les festes que acabem de deixar, amb les nadales Jingle Bells Rock, Santa Nit i Nadal Blanc. Al llarg del concert, la VBella Banda va comptar com a complement amb un altre dels seus membres, que s'incorpora en algunes interpretacions, el cantant Joan Parrilla.

La VBella Banda acostuma a comptar cada any amb destacats músics i cantants, que contribueixen a que la vetllada musical sigui encara més lluïda: enguany va comptar amb la participació del sorprenent músic Xavi Lozano, que es va encarregar d'obrir de manera trepidant la segona part de la vetllada.

La seva espectacularitat rau en què es proposa fer melodies sorgides dels objectes més insòlits, estris quotidians que, sota les seves mans, esdevenen en instruments musicals. Al concert en va utilitzar de tota mena: va començar amb una crossa, i va continuar amb el manillar d'una bicicleta infantil, una escala metàl·lica de 2,5 metres d'alçada, un tub de reg amb un coll d'ampolla de plàstic, una regadora, una cadira, un maó.