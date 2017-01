Teresa Martorell és proclamada presidenta local del PDECat de Breda

La secció de Breda del Partit Demòcrata Europeu Català va celebrar la seva primera assemblea per escollir els seus representants a la localitat. La presidenta és Teresa Martorell, ja que la seva va ser l'única candidatura que es va presentar. L'acompanyen Estrella Verde com a secretària i coordinadora d'actes, Elisenda Colom com a Secretaria d'organització, Judit Cortada com a responsable de Comunicació i Xavier Terrades com a Tresorer.

La taula va ser presidida per l'associat amb més edat, Alfred Viecco Graupera i el més jove, Ivan Monforte Fugarolas. La candidatura de Teresa Martorell va ser votada per majoria amplia del assistents a l'assemblea.