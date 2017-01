Blanes inicia els treballs de recuperació del camí de ronda de cala Bona

L'Ajuntament de Blanes iniciarà a finals de mes les primeres obres destinades a recuperar el camí de ronda que connecta amb cala Bona (oficialment cala Sant Francesc) a banda i banda. Segons va explicar ahir el consistori, el primer tram del camí en el qual s'actuarà, a finals de gener, serà el que passa per la cala Sant Francesc. Aquests treballs, que realitzarà l'empresa Aglomerats Girona S.A., tindran un cost de 133.686,93 euros i un termini d'execució de tres mesos i consistiran en: la pavimentació del camí de ronda, l'adequació dels accessos a la platja, així com la reparació i modificació del tram final de l'escala que connecta l'ermita de Sant Francesc amb la platja. També s'hi inclou la instal·lació de nova il·luminació en aquesta escala, que contribuirà a millorar i reforçar la seguretat dels vianants que l'utilitzen. A més, es repararà el pas sobre la riera, s'instal·larà mobiliari urbà i s'ampliaran els serveis públics situats actualment com annexos al bar-restaurant.

El projecte va sortir a licitació per un import de 216.211,19 euros i el cost es finançarà amb una part dels 705.000 euros que la concessionària del bar de la cala Sant Francesc va pagar a l'Ajuntament l'any 2014 en concepte de cànon.



Neteja del tram nord

D'altra banda, segons va avançar el consistori, també està previst que aquesta setmana s'adjudiqui a l'empresa Construcciones Leinad 2001 S.L., per un import de 13.022,46 euros, l'execució dels treballs de neteja i desbrossament del tram nord (direcció Lloret de Mar) amb l'objectiu que el personal tècnic pugui fer un estudi més acurat i precís sobre les obres de millora que cal fer per poder tornar-lo a obrir al públic.

El tram nord té el seu origen a l'extrem nord-est de la platja de cala Bona i transcorre a mitja altura per un penya-segat costaner travessant diversos ponts i túnels. L'accés a aquest camí de ronda està tancat al públic des del maig de l'any 2009 amb portes metàl·liques per motius de seguretat, ja que actualment hi ha arbres caiguts, trams sense baranes de protecció i restes de vegetació, terra i pedres caigudes a la zona de pas.

Així, els treballs consistiran a: retirar les restes de material natural acumulat, talar i treure els arbres caiguts o a punt de caure i esporgar els arbres adjacents al camí amb branques que impedeixen el pas. També es retirarà la vegetació i els arbres caiguts al talús superior, prèvia instal·lació d'una línia de vida. La zona on es concentra més vegetació es troba a la bifurcació amb les escales que connecten la part de dalt amb el carrer Fragata. Aquesta cruïlla està situada a uns 160 metres de l'entrada al camí de ronda des de cala Bona, i és la sortida d'enllaç cap amunt que es vol utilitzar en el futur, un cop s'hagi restaurat tot aquest tram.

Actualment el pas per aquí és pràcticament impossible,per la gran quantitat de vegetació i arbres caiguts que hi ha. A més, la reduïda amplada i inaccessibilitat del camí de ronda impedeix la utlització de maquinària, per la qual cosa caldrà prendre precaucions perquè les tasques que s'hi duguin a terme no danyin el propi camí, així com tampoc les seves infraestructures. El termini d'execució d'aquests treballs serà d'un mes.

Per últim, la darrera Junta de Govern Local va adjudicar a l'arquitecte Xavier Cayuela Solano la redacció del projecte de prolongació del camí de ronda de Cala Bona pel seu tram sud (direcció a Blanes) fins al carrer de l'Ermita. Aquest altre extrem limita amb el Jardí Botànic Marimurtra i amb finques particulars, i inclourà un mirador arran de mar.