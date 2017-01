Crema una casa ocupada a la urbanització Serra Brava de Lloret

Un incendi va cremar, dimarts a la nit, bona part d'una casa ocupada a la urbanització Serra Brava de Lloret de Mar, segons va avançar Nova Ràdio Lloret. El foc es va declarar cap a un quart de deu de la nit i va afectar l'interior de l'habitatge situat al carrer dels Arbres. Segons els Bombers de la Generalitat es van cremar dues habitacions on només hi havia un parell de matalassos que van quedar parcialment afectats i part del menjador i el jardí. Segons aquest cos d'emergències, en arribar a l'habitatge no hi van trobar ningú. En total hi van treballar cinc dotacions de Bombers, que van donar l'incendi per extingit cap a dos quarts d'onze de la nit.

D'altra banda, un petit incendi va afectar, diumenge al vespre, la planta baixa i el primer pis d'un habitatge del barri de Can Sabata. Dues persones van resultar intoxicades lleus per la inhalació de fum.