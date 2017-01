Ensenyament inaugura l´escola La Benaula de Caldes, en funcionament des del 2015

L'escola La Benaula de Caldes de Malavella va viure ahir una de les celebracions més esperades d'ençà que va entrar en funcionament, el novembre de l'any 2015: la seva inauguració oficial, a càrrec de la consellera d'Ensenyament de la Generalitat, Meritxell Ruiz.

L'acte es va iniciar a les deu del matí a l'ajuntament caldenc, on la consellera va ser rebuda per l'alcalde de Caldes de Malavella, Salvador Balliu i la regidora d'Educació, Àngela Frigolé, i on va signar el Llibre d'Honor institucional. Tot seguit, es van traslladar en comitiva fins al centre escolar, on Ruiz va descobrir una placa inaugural i va fer una visita per les instal·lacions del centre acompanyada per la directora, Anna Sánchez, professors o pel delegat del govern de la Generalitat a Girona; Eudald Casadesús, entre altres autoritats. Per la seva part, i després dels parlaments, els alumnes de 6è de primària van interpretrar el Ball de l'hereu Riera i altres danses típiques del municipi. «És el dia a dia de l'aula el que realment dona sentit al món de l'educació i això, avui que s'inaugura el nou edifici, s'ha de posar en relleu», va valorar Ruiz.

El nou edifici de l'escola La Benaula va entrar en funcionament el 23 de novembre de 2015, després d'anys de reivindicacions per part del municipi, ja que durant una dècada aquesta escola va estar instal·lada en barracons. Les obres de construcció es van adjudicar el maig de 2014 per 2.729.651 euros i amb un termini d'execució de 13 mesos, van començar el juliol de 2014 i van acabar el novembre de 2015. Tot i això, la inauguració oficial no es va poder fer fins ahir, principalment per motius d'agenda. «Quan es va acabar de construir l'escola hi va haver eleccions a Catalunya, i des de llavors s'ha endarrerit per motius d'agenda», va explicar Balliu.

Per la seva part, la directora va recordar que el centre disposa d'unes instal·lacions «àmplies, lluminoses i ben distribuïdes» que inclouen: aules amb projectors, secretaria, una sala de professors i una altra per a l'AMPA, una de psicomotricitat, un espai de tutoria infantil, una aula d'informàtica, una biblioteca, un gimnàs-sala polivalent amb vestidors o la cuina i menjador, entre altres espais. Els exteriors disposen d'una pista poliesportiva i d'un gran porxo cobert. Actualment hi ha matriculats 256 alumnes d'infantil i primària i 18 docents.



El nou institut

Per la seva part, el batlle de Caldes va aprofitar la visita de Ruiz per reivindicar la construcció de l'edifici de l'institut de Caldes, que actualment està instal·lat en mòduls prefabricats en el terreny que havien ocupat els antics barracons de l'escola. El nou institut -que tindrà tres línies d'ESO- estarà ubicat a l'avinguda Onze de Setembre, just al costat de la nova escola La Benaula. «Li hem demanat a la consellera que vetlli perquè es compleixin els terminis del conveni que vam signar el juliol» va destacar Balliu qui va afegir que està previst que Ensenyament encarregui la redacció del projecte i liciti l'obra en els pròxims mesos. «Ens corre pressa perquè mentrestant, l'Ajuntament ha de pagar el lloguer dels terrenys» va recordar Frigolé.

Segons el conveni, Ensenyament invertirà un pressupost màxim de 3.242.798,79 euros a l'obra, mentre que l'Ajuntament es va oferir a pagar 500.000 euros «per tal d'agilitzar» l'execució de les obres.