Lloret vol que aquest sigui el darrer any que es venguin paquets d´oci nocturn per a joves

L'Ajuntament de Lloret de Mar intentarà que aquest sigui el darrer any que l'esdeveniment privat SportsVest, que ofereix paquets turístics que combinen esport i festa nocturna a joves universitaris britànics, es faci a la localitat selvatana. Així ho va remarcar ahir el regidor d'acció de govern, Jordi Sais (CiU), qui va precisar que tot i que aquest esdeveniment fa dotze anys que es fa, i que és una activitat que està «completament diferenciada» del Saloufest «no és benvinguda a Lloret». «Tot i que està gaire controlada, fa anys que l'Ajuntament no els cedeix ni els lloga cap tipus d'equipament públic», va explicar l'edil lloretenc subratllant que l'Ajuntament «se'n desvincula totalment». «Totes les activitats les fan en centres privats i nosaltres com a administració local, no podem limitar que un privat en contracti un altre», va detallar Sais, que va afegir que tot i això intentaran que aquest sigui «el darrer any» que es faci a Lloret. «L'any passat ja ens van dir que no vindrien perquè no trobaven col·laboració per part de l'Ajuntament, però sembla que finalment ho han pogut lligar amb un privat» va dir Sais.

En aquest sentit, el regidor convergent va explicar que s'ha recordat als organitzadors i al gremi d'hotelers que aquest tipus d'activitat «no és benvinguda per part de l'administració local», que l'empresa promotora ja els ha informat que estan intentant trobar espais alternatius i que «segurament aquest any serà el darrer que vindran». «Per part nostra, no els donem cap tipus de facilitat, sinó tot el contrari», va dir l'edil assegurant que si incompleixen les ordenances municipals, s'obriran els corresponents expedients i s'aplicaran les possibles sancions que se'n derivin. «Les activitats esportives les fan a altres poblacions i a Lloret hi dormen i hi surten a la nit» va concretar Sais, qui va puntualitzar que «aquest tipus d'activitats com abans s'acabin millor» i que l'SportsVest és «l'últim que queda» a la població.



Festa i esport

L'esdeveniment SportsVest ja es publicita online i ofereix paquets turístics en hotels de tres estrelles de Lloret, a universitaris britànics per a les setmanes de l'1, el 8 i el 17 d'abril -coincidint amb la Setmana Santa- per preus que van d'entre els 273 euros als 304 euros. A la web, els paquets ofereixen la pràctica d'esports com futbol, tenis, rugbi o natació, però sobretot asseguren que els participants podran gaudir de clubs, discoteques i bars exclusius amb festes de l'escuma o de pintura -entre altres- durant la seva estada a Lloret de Mar. «El que fan és vendre l'activitat com a ludicoesportiva de dia i de festa de nit, però l'oferta esportiva és el ganxo» va advertir Sais.

El regidor lloretenc va recordar però que aquestes activitats «han anat a menys» en els últims anys per «manca de col·laboració» per part de l'Ajuntament i que de paquets turístics d'aquest estil «només queda aquest». Així, partint de les xifres de l'edició anterior, s'espera que arribin a la població entorn a 2.000 joves universitaris, una xifra que Sais va voler remarcar que «és molt inferior» a la dels Saloufest, un esdeveniment que després de 16 anys, no es tornarà a fer causa de les pressions de l'Ajuntament de Salou i de la Generalitat a l'empresa promotora I Love Tour, que pertany al grup turístic TUI.