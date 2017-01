Lloret vol licitar la gestió i construcció del nou sociosanitari abans de finals d'any

nL'Ajuntament de Lloret de Mar vol treure a concurs públic, la gestió i construcció del nou hospital sociosanitari a finals d'any. Segons va informar ahir el consistori, fa mesos que ja s'està treballant en l'elaboració del plec de condicions necessari per a poder iniciar els tràmits de licitació abans que acabi aquest nou any. «L'equip de govern (CiU, PSC i ERC) considera que aquest equipament és una de les necessitats més urgents de la vila i s'ha marcat aquest projecte com a acció prioritària per al 2017», va valorar l'alcalde, Jaume Dulsat, qui va afegir que estan «determinats a tirar-ho endavant».

El batlle lloretenc va avançar que el nou equipament serà municipal i públic, tot i que la intenció és que l'empresa que guanyi el concurs públic s'encarregui també de realitzar la inversió per a construir la nova infraestructura. «Amb el pressupost actual de Lloret no podem fer front a una inversió com aquesta, que podria ser de set o vuit milions», va detallar Dulsat.

Actualment aquesta instal·lació està gestionada per la Corporació de Salut de Maresme i la Selva (CSMS), un consorci públic constituït per l'Ajuntament de Calella, la Fundació Hospital Asil Sant Jaume de Blanes, el Servei Català de la Salut (CatSalut) i l'Ajuntament de Lloret i està especialitzat en l'atenció geriàtrica, de llarga estada i de pacients amb malalties cròniques.

El sociosanitari actual va ser construït l'any 1974 i s'hi va fer una reforma i ampliació de la primera planta l'any 1995. Actualment l'equipament compta amb 63 places sociosanitàries, 24 places de residència assistida i 15 places d'hospital de dia. «És un edifici antic que té sabem que té deficiències i tot i que es va plantejar fer-hi una reforma completa, al final l'estructura és la que és», va dir Dulsat qui va concretar que es buscarà que el nou equipament sigui «més diàfan, ample, que tingui més llum, que requereixi de menys personal o que permeti una millor mobilitat dels pacients per les instal·lacions».

Respecte a la possible ubicació del nou edifici, la intenció de l'equip de govern és construir-lo al solar de Can Buc al barri del Rieral. «Crec que quan l'antic govern local va comprar aquest terreny ja ho va fer pensant en el nou sociosanitari i creiem que és un bon espai, ja que és un barri nou que té molta llum i una zona verda», va dir Dulsat, qui va precisar però que no es descarten altres ubicacions. El solar de Can Buc té una superfície de 9.500 metres quadrats i l'Ajuntament el va adquirir l'any 2008.

Una gestió polèmica

El sociosanitari ha estat motiu de polèmica l'últim any, arran de les queixes presentades pels usuaris i denunciades pel Síndic del Ciutadà de Lloret, Quim Teixidor, en relació a la «mala qualitat» del càtering que serveix l'empresa Serhs a través d'un conveni amb la CSMS. També el grup Catalunya Sí Que Es pot va traslladar les queixes dels usuaris al Parlament el mes passat. Aquest grup va exposar en una pregunta parlamentària si el govern coneix «la disminució de la qualitat assistencial o l'augment de càrrega de treball del personal», d'aquest centre.