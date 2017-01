La biblioteca de Lloret obrirà de nit durant el període d´exàmens universitaris

n Les sales d'estudi de la biblioteca de Lloret de Mar obriran, per primera vegada, en horari nocturn durant el període d'exàmens universitaris. Així ho va explicar ahir el regidor de Serveis a la persona, Jordi Sais (CiU), qui va especificar que aquest servei «el podrà utilitzar qualsevol usuari i no només universitaris».

Així, segons va precisar Sais, les sales d'estudi estaran obertes de les nou de la nit a les dues de la matinada del 23 de gener al 3 de febrer i de dilluns a divendres. «No hi haurà servei de préstec, però qui ho desitgi tindrà disponible les sales i el Wi-Fi obert», va dir el regidor lloretenc. «De moment, farem aquesta primera prova per veure com funciona, però la idea és fer-ho també el segon semestre, i acabar establint-ho com un servei més dels que dona la biblioteca», va afegir Sais. L'edil va explicar que aquesta era una demanada ciutadana que ja van «copsar» durant la campanya electoral.