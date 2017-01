Demanen a l´Ajuntament de Caldes que posi més agents de policia

n Una veïna de Caldes de Malavella ha promogut una campanya de recollida de signatures electròniques mitjançant la plataforma Change.org per demanar a l'Ajuntament caldenc i a l'alcalde, Salvador Balliu (CiU), que es contractin més agents de policia local. «Demanem la restauració de la imatge del nostre cos policial dotant-lo dels mitjans necessaris per poder atendre les necessitats dels habitants i el poble de Caldes, com ara més membres, i que puguem recuperar la confiança en un òrgan que ha de vetllar per la nostra seguretat», reivindica l'escrit que, de moment, ha rebut el suport de 173 persones.

Segons la promotora de la campanya, Montse Martínez González, «la plantilla actual no és suficient per donar cobertura» a una localitat en la qual –precisa– molts dels seus habitatges són segones residències i, per tant, la seva població es pot multiplicar «fins a tres vegades» durant l'estiu i períodes festius. En aquest sentit, el text remarca que aquesta és una demanda «dels veïns del nucli del poble i de les urbanitzacions» i critica que «l'equip de govern no és conscient de la gravetat de la situació i deixa la seguretat en mans del destí i de la sort que no passi res». «La manca de policia és inacceptable i una temeritat», afegeix l'escrit.

Per la seva part, el batlle va explicar que, fins ara, el cos de policia compta amb 11 agents de policia local –i no nou, com assegura l'escrit– i va recordar que dins els pressupostos de 2017, que es van aprovar en el ple del mes de desembre, s'hi inclou una partida destinada a la creació d'una plaça de sergent i a la implementació d'una de caporal i una d'agent policial. «Ja fem un gran esforç, tenint en compte que Caldes és un poble petit», va subratllar Balliu, qui va recordar que la policia costa 600.000 euros al consistori. «S'han de comprar cotxes, programes informàtics o material», va precisar el batlle, qui va subratllar que de «de mica en mica» ja s'anirà ampliant la plantilla, però que ara es tracta de «fer números perquè tot s'aguanti». «Enguany, ja fem un esforç econòmic per crear la plaça de sergent i per apostar per la instal·lació de càmeres de seguretat», va afegir Balliu.

Càmeres de seguretat

En relació a aquests dispositius de seguretat, Balliu –que també és el president del Consell Comarcal de la Selva– va avançar que el procés «ja està molt avançat». «Hem enviat cartes a tots els consistoris de la comarca per saber quantes càmeres vol cada localitat i quants diners estarien disposats a pagar per, així, mirar de trobar una bona oferta de manera conjunta», va detallar l'alcalde caldenc, qui va recordar que això permetria abaratir els costos i estalviar tràmits administratius als ajuntaments. De moment, s'hi han interessat: Vidreres, Maçanet de la Selva, Sils, Riudarenes i Sant Julià de Llor i Bonmatí, entre altres.

Aquesta xarxa de càmeres permetrà identificar matrícules i, en cas de detectar-se alguna irregularitat –com vehicles robats o conductors amb antecedents penals–, s'avisarà de manera automàtica a les policies locals de cada municipi.