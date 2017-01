Cap incident destacat a la zona d'oci nocturn de Blanes després de la restricció d'horaris

Els dos primers caps de setmana en què ja ha entrat en vigor el Decret d´Alcaldia emès per l´Ajuntament de Blanes, no s´ha registrat cap incident destacable. El decret estableix que quatre locals de la zona d´oci nocturn d´Els Pins han d´avançar dues hores el seu horari de tancament d´activitat i, enlloc de finalitzar a les 6 del matí, ho han de fer a les 4 de la matinada.

El passat 7 de gener va entrar en vigor el decret, que tindrà una durada màxima de tres mesos i afecta quatre discoteques: Arena, Kyaneos, Cotton Live i Elephant. La decisió de posar en marxa aquesta prova pilot l´ha pres l´Ajuntament de Blanes amb el consens de totes les forces polítiques –equip de govern i oposició- per acabar amb les molèsties de sorolls i aldarulls, així com els casos de vandalisme que des de fa molt temps afecten la zona d´oci nocturn i el seu voltant.

L´objectiu és aconseguir que el turisme d´oci nocturn que arriba a Blanes procedent d´altres municipis -atret per l´oferta d´alcohol i activitat fins la matinada- deixi de venir. El què més preocupa és que s´hi sumen joves amb un alt grau d´intervencions policials anteriors, que s´aprofiten de la massificació per dur a terme activitats delictives La reducció d´horari també es considera l´actuació més adequada, segons es recull en un informe elaborat per la Policia Local i els Mossos d´Esquadra.



Segon cap de setmana sense incidents remarcables

Per fer un seguiment de l´aplicació de la mesura sobre el terreny l´alcalde de Blanes, Miquel Lupiáñez, juntament amb d´altres regidors, van acompanyar una patrulla policial durant la nit i matinada del passat dissabte a diumenge, dia 14. El periple va començar a l´Estació de Tren, el punt d´arribada dels joves –majoritàriament menors d´edat- que es traslladen a Blanes procedents de Badalona, Sant Adrià, el Prat de Llobregat i d´altres municipis del cinturó metropolità i el Maresme.

Els dos darrers anys, efectius de la Policia Local de Blanes i dels Mossos d´Esquadra, amb el suport dels Vigilants de Seguretat de l´equipament, han protagonitzat l´Operatiu Via a l´Estació de Tren, amb escorcolls i identificacions als joves que hi arribaven. El darrer operatiu es va desplegar la nit del 7 de gener i no s´ha tornat a fer aquest passat dissabte després d´haver comprovat el descens en el nombre d´incidències de la primera nit de l´entrada en vigor del decret.

Enlloc d´aquest operatiu, els dos cossos policials van efectuar sengles controls a les cruïlles d´accés a la zona d´oci nocturn, entre els barris d´Els Pins i La Plantera. En el control d´alcoholèmia de la Policia Local de Blanes, que es va allargar al voltant d´una hora i mitja, es van aturar un total de 21 vehicles, i en cap d´ells es va detectar cap conductor que donés positiu, per la qual cosa no es va haver de fer cap sanció. Segons apunta el cap de la Policia Local de Blanes, fins la matinada de diumenge es van aixecar un total de 6 actes arreu del municipi: 5 d´elles relacionades amb la Ordenança de Civisme i Convivència Ciutadana i 1 per tinença d´estupefaents, aquesta darrera en les dependències del caixer automàtic d´una oficina bancària.

En totes dues nits hi ha hagut un reforç policial tant de la Policia Local com dels Mossos d´Esquadra, sense que s´hagués d´intervenir en cap incident destacable relacionat amb l´activitat d´oci nocturn. Puntualment s´han atès casos molt aïllats, protagonitzats per 4 o 5 joves, i no pas com havia passat fins ara, en què grups més nombrosos volien allargar la festa un cop havien sortit de la discoteca, majoritàriament de tornada a l´Estació de Tren o en aquest mateix equipament. No tan sols amb actituds incíviques, sinó també amb vandalisme, baralles i l´esmentat increment de fets delictius.

Durant aquests dos primers caps de setmana d´aplicació del decret, hi ha hagut dos altres constants. Per un costat, s´ha notat un augment del nombre de joves que finalitzava el seu trajecte ferroviari a Mataró, on hi ha una zona d´oci que atrau molts usuaris. Per l´altre, de les 4 discoteques on és vigent la mesura, tan sols n´han funcionat 2. La nit del 7 de gener ho van fer Arena i Kianeos, mentre que en aquesta passada matinada del 14 de gener només van obrir portes Arena i Cotton Live.

Val a dir que els establiments han complert puntualment el tancament a les quatre de la matinada, tal com van poder comprovar també els representants municipals aquest passat cap de setmana. De moment, doncs, el balanç de la mesura és positiu, si bé tant polítics com efectius policials coincideixen en assenyalar que caldrà seguir veient com evoluciona la prova pilot.



Requeriments del Síndic de Greuges i evolució de la problemàtica

El Síndic de Greuges de Catalunya va fer arribar al llarg de l´any 2016 fins a 10 reclamacions a l´Ajuntament de Blanes per temes relacionats amb molèsties de sorolls i aldarulls a la zona d´Els Pins i La Plantera. Bàsicament, demanava al consistori quines mesures estava prenent o pensava endegar per resoldre la problemàtica.

Durant els darrers anys –i especialment des del 2015, quan fins i tot es van arribar a organitzar Patrulles Ciutadanes-, s´han denunciat casos de comportaments incívics. A les Juntes de Seguretat Local ja s´havia posat sobre la taula la possibilitat de restringir l´horari com a solució en darrer extrem si les mesures policials i administratives no eren suficients.

El març del 2016, l´Ajuntament va acordar la suspensió d´atorgament de llicències per a la instal·lació i ampliació d´activitats o usos recreatius musicals a la zona d´Els Pins. Paral·lelament, també es va aprovar un Pla d´Inspeccions tècniques a establiments de la zona d´oci nocturn, tot i que no es va trobar cap mancança destacada.

A nivell policial, després que l´estiu del 2015 semblava que s´havia detectat una davallada dels actes incívics, les estadístiques van tornar a demostrar que la problemàtica continuava latent. Tot això, malgrat el treball conjunt de la Policia Local i els Mossos d´Esquadra, que havien estat reforçant la presència dels respectius efectius i havien incentivat l´obertura d´actes, inspeccions i actuacions.