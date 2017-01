El fiscal demana l'absolució d'una dona de Vidreres en situació de pobresa energètica

El jutjat número 2 de Santa Coloma de Farners ha jutjat aquest dilluns una veïna de Vidreres acusada d'haver punxat la llum i l'aigua a la casa on viu de forma il·legal amb la seva filla de 18 anys des de fa mig any. Les parts demandants, Endesa i Riera Cabanyes, li reclamaven un deute de més de 3.000 euros per aquest ús fraudulent però l'afectada assegura que ha demanat a les companyies que li instal·lin comptadors per poder pagar el que consumeix. Una petició que també s'ha fet des de Serveis Socials, atès que viuen en situació de vulnerabilitat, però que les empreses de subministrament han denegat. Durant la vista oral, no hi havia cap representant de les empreses. El de les aigües no s'ha presentat i el de l'elèctrica ha arribat mitja hora tard, quan la vista ja havia acabat. Davant la seva absència, el fiscal ha demanat l'absolució de l'acusada i la defensa també s'hi ha adherit. El jutge ho ha acceptat i el cas ha quedat vist per sentència. L'advocada de la denunciada confia que serà absolutòria.