14 anys i mig de presó per al pare que abusava de la filla a Maçanet quan era una nena

L'Audiència de Girona ha condemnat a 14 anys i mig de presó el pare que va abusar sexualment de la seva filla a Maçanet de la Selva. Les agressions van començar al 2008, quan la petita tenia 5 anys, i es van allargar fins al 2012. Durant tot aquest temps, l'home es refregava amb la petita, l'obligava a masturbar-lo i a fer-li fel·lacions. Aleshores, nena i pare vivien en condicions precàries dins una caravana. La sentència no es creu la versió de l'acusat, dient que la seva filla s'ho va inventar tot, i dona plena credibilitat al relat de la menor. A més de la pena de presó, el tribunal obliga el pare a pagar 30.000 euros d'indemnització, li prohibeix acostar-se a menys de 200 metres de la menor durant gairebé dues dècades, el priva de la pàtria potestat, li imposa 5 anys de llibertat vigilada i l'obliga a seguir programes formatius d'educació sexual.

El cas que ara l'Audiència ha sentenciat es remunta a principis del 2008. Aleshores, el pare acabava d'enviudar i vivia amb la seva filla, de tan sols 5 anys, en una caravana de Maçanet de la Selva. Segons subratlla la sentència, el pare i la nena tenien "condicions precàries" i necessitaven l'ajuda dels serveis socials, perquè l'home no podia atendre "les necessitats educatives, socials i emocionals de la menor".

Les agressions sexuals van començar poc després que morís la mare i es van arribar a allargar quatre anys. Segons conclou el tribunal, l'home abusava de la menor "amb una periodicitat gairebé diària". Entre d'altres, el pare es refregava amb la petita, obligava la nena a masturbar-lo i li exigia que li fes fel·lacions fins que ejaculava. Si la filla s'hi resistia, l'home l'amenaçava.

Els abusos van acabar-se el maig del 2012. Però no perquè fos el pare qui hi posés fi, sinó perquè els serveis socials li van treure la custòdia de la menor. Ho van fer perquè la tenia del tot desemparada, no la cuidava i la nena –que ja havia complert els 9 anys- vivia en condicions insalubres.

La menor, aleshores, va passar a viure a casa de la seva germana per part de mare (que és 26 anys més gran que ella). I al 2015, durant una teràpia familiar, va ser quan la filla va revelar a la seva germanastra que l'acusat havia abusat sexualment d'ella.



Plena credibilitat

Tot i que el pare, que ara té 53 anys, va negar els càrrecs i va intentar fer passar els abusos per una invenció de la nena, el tribunal no se'l creu. De fet, a l'hora de condemnar-lo, l'Audiència dona plena credibilitat al relat de la nena.

Entre d'altres, la sentència bandeja "la possibilitat" que la nena mentís pensant-se que hauria de tornar a viure amb el pare (perquè no hi havia res que li pogués dur-ho a pensar). L'Audiència també es fa ressò que, a partir del moment en què va passar a viure amb la germana, la nena patia malsons on repetia: "No pare, deixa'm, deixa'm".

A més, el tribunal subratlla que, tant en instrucció com al judici, la filla ha mantingut un relat "uniforme i coherent" dels abusos, sense incórrer en contradiccions. I per últim, la sentència recull els informes dels psicòlegs, que donen credibilitat al relat de la nena i conclouen que la petita no fabulava a l'hora de narrar els abusos.



Allunyament durant 19 anys i mig

La Secció Tercera condemna el pare per un delicte continuat d'agressió sexual sobre menor de 13 anys amb penetració. A més, la sentència subratlla que el processat es va valdre "de la seva relació de parentiu" a l'hora de cometre els abusos.

La sentència imposa al pare una pena de 14 anys i mig de presó i l'obliga a pagar una indemnització de 30.000 euros. A més, el priva de la pàtria potestat i, un cop surti de la presó, li prohibeix acostar-se a menys de 200 metres de la nena durant 19 anys i mig. Per últim, l'Audiència de Girona li imposa cinc anys de llibertat vigilada i l'obligació de participar a programes formatius d'educació sexual.