Agafa l´A-2 contra direcció a Caldes, se li para el cotxe i acaba denunciat

Va agafar l'autovia A-2 al seu pas per Caldes de Malavella contra direcció. Va fer uns 100 metres i després va pujar cap a la rotonda de l'autovia que hi ha per anar cap a Caldes. Així és com va circular un home de 84 anys ahir per la Selva fins que es va adonar del que havia fet. A més, segons fonts dels Mossos d'Esquadra, va tenir la mala sort que quan es va adonar que anava en sentit contrari -només va poder avançar pocs metres- el seu cotxe li va dir prou.

Això va succeir pels volts de quarts d'una del migdia a Caldes de Malavella. Diversos conductors van alertar que havien vist el vehicle anant en sentit contrari i ràpidament els Mossos de Trànsit es van personar al lloc. La sorpresa va ser que no el van pas haver de perseguir massa ja que va poder fer pocs metres en aturar-se-li el cotxe.

Els Mossos d'Esquadra van identificar el conductor: un home de 84 anys que va admetre els fets i els va dir que s'havia despistat i havia entrat per la sortida de Caldes en comptes de l'entrada a l'autovia i després de conduir uns 100 metres se li havia aturat el cotxe.

Davant dels fets, els agents de l'Àrea Regional de Trànsit (ART) dels Mossos a Girona van denunciar el conductor. L'home va quedar denunciat per dos fets: un, com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat del trànsit per haver circulat en contradirecció per l'autopista. L'altre va ser una sorpresa per a la policia, ja que quan li van demanar el carnet de conduir van comprovar que l'home portava el permís caducat.