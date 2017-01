Els Bombers de la Generalitat han donat per controlat poc després d'un quart de dues del migdia l'incendi que afecta una planta de reciclatge a Sant Feliu de Buixalleu. Disset dotacions dels Bombers amb el suport de maquinària pesant continuen treballant en les tasques d'extinció del foc de la planta, propietat de l'empresa Recumas-Recuperacions Masnou i situada al quilòmetre 67 de la carretera C-35 del polígon Gaserans. L'incendi ha començat cap a tres quarts de set del matí per causes que encara es desconeixen i crema una zona on hi ha residus compactats com papers, plàstic i llaunes. En pocs moments, les flames s'han enfilat i han provocat una espessa fumarada, que ha obligat a desallotjar quatre naus contigües.

L´incendi, que s´ha iniciat a l´exterior de l´empresa, ha cremat uns 400 metres quadrats de restes de paper, plàstics i deixalles i també ha resultat afectat un camió i maquinària de la indústria. Pel que fa a l´interior de la nau, han cremat uns 200 metres quadrats de l´aïllament del sostre, sense que l´estructura hagi patit danys. Com a mesura preventiva s'han desallotjat els treballadors de les empreses properes i un cop el foc s´ha donat per controlat les naus del davant han pogut reprendre l´activitat, mentre que les contigües mantenen l'ordre de desallotjament. Així mateix, el SEM ha evacuat amb ambulància el propietari de l´empresa per intoxicació lleu de fum a l´Hospital de Sant Celoni.

Els Bombers han destinat fins a divuit vehicles per atacar les flames, que a més d'afectar el pati en algun moment han arribat a entrar dins la nau de l'empresa. Per precaució, i arran de la intensa fumarada, també s'han evacuat les quatre naus contigües a la planta de reciclatge.

L'elevada presència de Bombers ha fet que la xarxa d'aigua del polígon Gaserans no pogués abastir tots els camions. Per això, des de l'Ajuntament s'han activat els ADF per donar-los suport.

Poca estona després de les deu del matí els Bombers han aconseguit confinar les flames en una cantonada del pati exterior i poc després d'un quart de dues del migdia el foc s'ha donat per controlat. Aquesta tarda tretze dotacions dels Bombers continuen remullant la zona amb el suport de maquinària pesant facilitades per la mateixa empresa i l´Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu.

Fins al lloc també s'hi ha desplaçat efectius de la Policia Local i 12 patrulles dels Mossos d´Esquadra que han fet el control d´accessos restringint el pas al polígon i han revisat les masies properes. A més, també han fet control per garantir la circulació de l´AP-7, ja que la visibilitat s´ha vist reduïda notablement a causa del fum, però no ha calgut tallar-la.