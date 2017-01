El fiscal demana l´absolució d´una dona de Vidreres que no pot pagar la llum ni l´aigua

El fiscal va demanar ahir, al jutjat de Santa Coloma de Farners, l'absolució d'una veïna de Vidreres, acusada d'haver punxat la llum i l'aigua a la casa on viu amb la seva filla de 18 anys des del juny passat de forma il·legal. Les parts demandants, Endesa i Riera Cabanyes, li reclamen un deute de més de 3.000 euros -de 1.958,37 euros i de 1.191,03 euros respectivament- per aquest ús fraudulent, però l'acusada va explicar que va demanar a les companyies que li instal·lessin comptadors per poder pagar el que consumeix. Una petició que també es va fer des de Serveis Socials, atès que viuen en situació de vulnerabilitat, però que les empreses de subministrament van denegar

Durant la vista oral, que es va fer al Jutjat de primera instància i instrucció número 2 de Santa Coloma, no hi havia cap representant de les empreses. El de les aigües no es va presentar i el de l'elèctrica va arribar mitja hora tard, quan la vista ja havia acabat. Davant la seva absència, el fiscal va demanar l'absolució de l'acusada i l'advocada defensora, Noèlia Gómez, també s'hi va adherir. El jutge ho va acceptar i el cas va quedar vist per sentència. L'advocada de la denunciada confia que serà absolutòria.

Segons va explicar l'acusada, viu des del juny passat en una casa que ha ocupat de la urbanització Aiguaviva de Vidreres amb una filla de 18 anys que estudia Batxillerat a aquest municipi. Abans, havien estat de lloguer a Blanes però, en quedar-se sense feina, no va poder fer front als 300 euros que li costava, ja que només cobrava un ajut de 427 euros. Quan va ser desnonada, va acudir als Serveis Socials, que la van incloure a la taula d'habitatge a l'espera que li ofereixin un lloguer social. Per això, segons va relatar, es va veure abocada a ocupar il·legalment la casa de Vidreres mentre no es resolia la seva situació. Quan va entrar-hi a viure, va veure que l'aigua i la llum ja estaven punxats i va posar-se en contacte amb les empreses subministradores –Endesa i Riera de Cabanyes- per demanar que li posessin un comptador i poder pagar així el que gastaven. «Em van dir que no podia ser perquè estic en situació il·legal i no m'ho volen fer», va lamentar Carolina. Actualment, continua sense feina i amb un ajut de prop de 400 euros.



Deute «desorbitat»

Abans de Nadal, va rebre una notificació on se l'informava que havia estat denunciada per les dues companyies per un delicte de frau i que li reclamaven un deute de més de 3.000 euros per haver punxat els serveis. La portaveu de la plataforma Aliança contra la Pobresa Energètica, Maria Campuzano, va denunciar que el deute estimat és del tot «desorbitat» i que no es correspon en cap cas al consum real que es va fer dels serveis.

En el judici, en el qual l'acusada va rebre el suport d'una cinquantena de membres de diferents Plataformes d'Afectats d'Hipoteca (PAH) i de l'Aliança contra la Pobresa Energètica, tampoc s'hi va presentar com a part afectada el Banc Santander, propietari de la casa ocupada. Un gest que l'advocada defensora va atribuir al procés de negociació que hi ha obert per acordar un lloguer social per a la Carolina. L'afectada va celebrar la petició d'absolució per part del fiscal però va lamentar que les parts demandants no es presentessin per «donar la cara».

Ara que la via penal hauria arribat al seu final, el cas podria passar per la via civil però per això caldrà que la propietat presenti una demanda per ocupació il·legal.